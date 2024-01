La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

SERIE A

08:20 Empoli vs. MIlan STAR + / ESPN

10:50 Torino vs. Napoli STAR + / ESPN

10:50 Udinese vs. Lazio STAR +

13:50 Salernitana vs. Juventus STAR +

16:30 Roma vs. Atalanta STAR + / ESPN

FA CUP

10:50 Manchester City vs. Huddersfield Town STAR +

11:00 Luton Town vs. Bolton Wanderers STAR +

11:00 Nottingham Forest vs. Blackpool STAR +

11:00 Peterborough United vs. Leeds STAR +

11:00 Shrewsbury Town vs. Wrexham STAR +

11:00 West Bromwich Albion vs. Aldershot Town STAR +

11:00 West Ham vs. Bristol City STAR +

13:20 Arsenal vs. Liverpool STAR + / ESPN

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

22:00 Dolphins vs. Bills STAR + / ESPN

SUPERCOPA DE ITALIA

10:50 Roma vs. Juventus STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

17:00 Montpellier vs. Toulon STAR +