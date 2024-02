Por el recorte de partidas para salarios ya prevén un inicio de clases con paros

La secretaria general de Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), Sonia Alesso, criticó al Gobierno nacional por frenar el envío del dinero de fondos docentes a las provincias y pidió que “recapacite” para evitar inconvenientes en el comienzo del ciclo lectivo.

“Esta semana vamos a a estar discutiendo la situación de cada una de las provincias y la posición de Ctera frente al no envío del Fondo Compensador y el Fonid (Incentivo Docente), dos fondos creados por una ley nacional que debe ser cumplida, por lo que el Gobierno no puede discrecionalmente no enviarlo”, sostuvo la dirigente sindical.

En declaraciones a la prensa, Alesso exigió que “el Gobierno recapacite y envíe los fondos, sino el próximo mes los docentes van a cobrar menos”, dijo y añadió que “no vamos a aceptar que nos rebajen el salario”, señaló la titular de Ctera. En ese sentido, la dirigente advirtió que “no hay ningún antecedente de ningún Gobierno que dejara de pagar” los fondos docentes.

Al cuestionar las políticas impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei, expresó que “este ajuste lo que está haciendo es dañar la posibilidad de vida de la gente”.

Según sostuvo, “se pararon todas las obras de infraestructura y eso significa también muchos jardines de infantes, ampliación de escuelas. Una cosa es limitar gastos y otra es directamente no pagar sueldos o no construir escuelas”, añadió. Y concluyó: “El ajuste va a llevar a más hambre, más pobreza, más situaciones sociales graves para la población”.

Escenario conflictivo

Con todo, el escenario parece planteado como para un conflicto. En este contexto, hoy a las 9.30, en la capital federal, se realizará una conferencia de prensa en la que, además de Alesso, estará Roberto Baradel, secretario general adjunto de esa entidad y titular del Suteba, uno de los gremios fuertes del sistema bonaerense.

“El inicio de clases depende de que el Gobierno nacional envíe los fondos y llame a paritarias”, sostuvo Alesso, y puso así en duda el que el ciclo lectivo comience en la fecha estipulada, al indicar que los docentes no convalidarán un “recorte” de sus salarios.

El Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires dispuso el inicio de clases para el ciclo lectivo 2024 el 1 de marzo. Las clases se extenderán hasta el 20 de diciembre. Pero hasta el 27 de diciembre funcionarán las Comisiones Evaluadoras.

Este año se conmemora en el sistema educativo el 140º aniversario de la sanción de la Ley 1.420, que se considera punto de inicio de la educación común, pública, obligatoria y gratuita”. El calendario escolar establece, además, que el receso de invierno será entre el 15 y el 26 de julio, período en el que se desarrollarán actividades complementarias para el logro de los objetivos educativos, se definió.

En tanto, la Educación Superior comenzará el 11 de marzo hasta el 22 de noviembre. Es importante resaltar que los jardines maternales iniciaron el ciclo el 1 de febrero y lo culminarán el 31 de diciembre.

El calendario escolar 2024 prevé jornadas institucionales durante los meses de febrero, agosto y diciembre, que se llevarán a cabo en forma regionalizada a lo largo del ciclo lectivo.

El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) promovió un aporte del Ejecutivo Nacional a las provincias con el objetivo de mejorar los sueldos docentes, eje de un extenso conflicto en la década de los ´90.

La denominada “carpa blanca” instalada por la Ctera frente al Congreso Nacional en 1997 se constituyó en epicentro y símbolo del reclamo de aumento de los salarios para el sector, que rechazó el plus salarial. La movida atrajo a todo tipo de figuras de la vida pública argentina. Duró 1.003 días.

Así y todo, el Fonid estuvo vigente desde 1998 hasta enero 2024, pero el Gobierno nacional ahora no renovó el decreto que lo sostenía pese a haber sido creado por una Ley.

El Fonid se creó a través de la Ley Nº 25.053. Estableció el financiamiento través de la recaudación de un impuesto anual cobrado a los titulares de autos y motos de alta gama, embarcaciones y aeronaves.

La decisión de no continuar el pago del adicional, que representaba hasta un 10 por ciento en algunos salarios de la escala con que se manejan las provincias generó también el rechazo de los ministros de educación de las provincias, integrados en el Consejo Federal de Educación.

En el mismo sentido se expresó a comienzos de mes el Gobernador, Axel Kicillof. Según señaló en los últimos días, el pago del adicional se realizó “durante 26 años y con presidentes de todas las fuerzas políticas”.

A la vez, sostuvo que los nuevos funcionarios de la Nación se comprometieron a continuarlo y ejecutaron la partida, pero “el Ministerio de Economía no realizó el pago, que va desde el Gobierno nacional al bolsillo de los docentes”, reclamó el mandatario Provincial.