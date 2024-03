Un inflador para el consumo: ofertas y “gangas” en productos por vencer

La caída en las ventas de almacenes y supermercados lleva a lanzar diferentes estrategias para atraer a los clientes: desde implementar aplicaciones hasta apelar a marcas pymes o promover importantes descuentos en productos con fechas de vencimiento cercanas. A ambos lados del mostrador, la preocupación es la misma, que el consumo vuelva a activarse.

En un supermercado próximo a Plaza Malvinas en los últimos meses se consolidó la propuesta de establecer un dos por uno en productos próximos a vencer, ya sea galletitas, mezclas para pre pizza o harinas. “Una vez por semana me doy una vuelta para ver si aprovecho algo, hay cosas que son convenientes y la verdad que no me preocupa que venzan pronto porque las consumo de inmediato”, comentó una cliente de ese comercio.

Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Confederación Nacional de Almaceneros sostuvo que hace más de un año que los comerciantes se manejan con “cintura” para determinar hasta dónde llega la billetera de sus clientes. La solución fue comprar marcas pymes.

“La gaseosa de una primera marca está casi 3 mil pesos y la de una pyme, 1.200 pesos; algo similar ocurre con el pan lactal, por el precio dos marcas pymes concentran el 70 por ciento de las ventas de ese producto”, sostuvo Savore.

También busca galletitas de otras marcas porque las de primera línea aumentaron más de doble en los últimos tiempos, a raíz de la disparada en los precios de la harina y del azúcar, sus principales ingredientes.

“La mermelada más vendida entre los argentinos cuesta mil pesos más que otra de una marca pyme, es mucha la diferencia y pensando en la gente es que comenzamos a traerlas”, agregó el comerciante.

En tanto, otros productos desaparecieron de las góndolas, pero no porque se vendieran sino porque el precio que se fue a las nubes.

“Todas las cajas de cereales de una marca extranjera, de 300 gramos están arriba de los 3 mil pesos, ya no las trabajamos porque los alimentos con fecha de vencimiento si no se venden se tienen que tirar”, concluyó Savore.

Jorge Grasso, al frente de dos supermercados de la Ciudad, sostuvo que en los comercios se promocionan a valores más bajos los productos próximos a vencer. El objetivo es generar venta y caja.

“Los distribuidores están haciendo lo mismo con los supermercados y se arma una cadena, también son importantes todos los tipos de pago con los descuentos que se puedan hacer”, afirmó el comerciante y se quejó por la falta de una medida que resuelva el encarecimiento de las cosas y el consecuente poco consumo que se registra.

En tanto Ricardo Cuevas, dirigente almacenero y comerciante de la Región sostuvo que esperan que no se interrumpa la promoción bancaria de descuento de los miércoles y jueves porque eso realmente reactiva un poco las ventas.

“Vamos a distintos mayoristas. Por ejemplo, en el precio del aceite nos hacen una pequeña rebaja; todos los pequeños almaceneros tratamos de tener dos o tres productos a precios acomodados, pero es poco y nada lo que podemos hacer”, dijo el almacenero.

También indicó que en muchas oportunidades llegan a los mayoristas y pagan los productos al precio que le pusieron de venta o más.

En esas ocasiones se enfrentan a cuestiones como por ejemplo haber vendido el fernet de una segunda marca a 3.600 pesos y al momento de reponerlo encontrarlo en el distribuidor a 4.300 pesos. “No podemos hacer milagros porque el comercio de barrio no tiene stock”, concluyó.

“Hay empresas que para hacernos precios nos piden que compremos en volúmenes que son inaccesibles para nosotros, por ejemplo, cinco bandejas”, explicó Cuevas.