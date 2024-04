Otro caso de furia en el tránsito de La Plata: taxista arremetió a golpes a automovilista en 7 y 50

Bocinazos, gritos, un par de piñas y luego patadas contra un automóvil. Fueron un par de minutos y en pleno centro de La Plata. La escena grafica la "furia" en la que se desencadenan distintos episodios de tránsito.

Ocurrió en 7 entre 50 y 51. Allí, el conductor de un Ford Ka estacionó sobre la avenida y según le relató a EL DIA, lo hizo "en la parada de taxis para no hacerlo en doble fila y porque solo había un auto" mientras esperaba que su hijo saliera de la sala de cines ubicada en la galería San Martín.

Según el relato del hombre, no pasaron ni dos minutos que comenzaron los bocinazos de un taxi que quería ocupar su ubicación. Lo que siguió fueron gritos y un chofer que se arrimó al Ford Ka.

"Bajé la ventanilla para explicarle que aguanten un minuto hasta que saliera mi hijo, que no perjudicaba a nadie. La respuesta fue una animalada. Una piña en el ojo. Así de sorpresa, yo estando sentando al volante. No alcancé a recuperarme de cimbronazo que vino otro golpe. Y como frutilla del postre, me partieron (creo que ahí vino otro más) el espejo", agregó.

Mientras aguardaban -junto a agentes del Control Ciudadano- la llegada de la ambulancia y la policía para realizar la denuncia correspondiente, el conductor reflexionó: "No se puede vivir esta locura. Es una reacción de matones o vaya a saber qué".