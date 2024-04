En pleno brote de dengue, desde el Gobierno salieron a respaldar la gestión del ministro de Salud: "Exquisita"

El vocero presidencial Manuel Adorni destacó el trabajo realizado por el ministro de Salud, Mario Russo, al asegurar que “desempeña de manera exquisita sus labores”.

Al ser consultado por la posibilidad de que deje el cargo por la epidemia de dengue que azota al país, Adorni subrayó que “el ministro Russo cuenta con el total apoyo del Presidente”.

A pesar del comunicado emitido por el Ministerio de Salud, en el que denunciaron presiones de empresas "vinculadas con la producción de vacunas", el funcionario evitó dar precisiones al respecto e hizo cargo a Russo de los alertas.

Adorni rechazó los potenciales pedidos de renuncia por parte del mandatario al sostener que Milei "no trabaja con gente que no es de su confianza o de total apoyo". Para el vocero Russo "cuenta con el total apoyo del Presidente", y destacó su rol en la gestión al calificarla de "exquisita".

"Consideramos que desempeña de manera exquisita sus labores como ministro de Salud", subrayó.

En las últimas horas, el titular de Salud rompió el silencio y admitió, en plena epidemia de dengue, que existe un "cuello de botella" en la provisión de repelentes para combatir al mosquito.

Además, dijo que la vacuna "no es de utilidad" para mitigar el brote de la enfermedad que ya se llevó la vida de 130 personas en lo que va de la temporada. "La semana pasada, el director de la Organización Panamericana de la Salud brindó una conferencia de prensa en Washington y dejó muy claro que esta vacuna no es de utilidad, no es efectiva para mitigar un brote. Se necesitarían casi ocho años para mitigarlo", sostuvo Russo en declaraciones radiales.

En este sentido, el funcionario explicó: "La mirada que tenemos nosotros, como órgano rector que define calendarios de inmunización, es de suma prudencia. La vacuna que aprobó ANMAT ha superado la fase 3, se mostró segura y eficaz en personas de 4 a 16 años".

"Ahora bien, queremos recabar datos finales de fase 4, en Argentina y Brasil, para con la Comisión Nacional de Inmunización y ver en qué regiones y grupo etario sería útil aplicarla", señaló el titular de la cartera de Salud.