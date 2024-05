San Lorenzo sigue de fiesta tras obtener la clasificación al Regional

Villa Castells está de fiesta luego del título que consiguió San Lorenzo, para clasificar al próximo Torneo Regional Amateur y luchar por un lugar para el Federal A. El Cuervo sacó pecho ante su gente y se quedó con el Torneo Clasificatorio, luego de una amplia victoria por 4-1 ante 9 de Julio de Chacabuco.

En la ida, igualaron 1-1, pero San Lorenzo hizo valer la localía y terminó quedándose con un abultado triunfo, para el delirio de sus hinchas. Fue efectivo en los momentos precisos, para sacar adelante un encuentro que había comenzado complicado. Así, volverá a disputar el Regional.

Luego de lo que fue la celebración por la victoria, el entrenador del Cuervo, Leandro Sarco, habló con este diario y remarcó las virtudes que llevaron a su equipo a quedarse con la final: “Creo que la clave fue la ida de juego y el compromiso que tienen los jugadores de llevarla adelante. El plan de juego salió todo a la perfección”.

Por otra parte, destacó: “Lo vivimos con mucha alegría y estoy contento por los jugadores y el cuerpo técnico”.

Sobre lo que será una nueva participación en el Regional, fue cauto y señaló que primero, pensarán en la Liga: “Falta mucho todavía y no me senté a proyectar nada con los directivos. Primero tenemos la liga, que no podemos descuidar. Nosotros llegamos hace cuatro meses y el equipo salió último en la liga, quedando afuera también en primera ronda del Regional. Así que para no tener problemas con el descenso, hay que enfocarnos en este semestre en la liga”.

UNA TARDE GLORIOSA

Sin dudas, San Lorenzo hizo mucho mérito para quedarse con el Torneo Clasificatorio, logrando un 4-1 de manera merecida.

Pudo pegar en los momentos justos y no sintió el impacto del empate transitorio que le propinó 9 de Julio, en el primer tiempo. Hizo valer el esfuerzo que hizo en el partido de ida donde se llevó un empate y lo definió de manera categórica ante su gente.

Federico Benítez abrió la cuenta a los 15 minutos de la etapa inicial, pero esa ventaja le duró poco, ya que seis minutos más tarde el elenco visitante niveló las acciones a través de Manuel Zanardi.

Facundo Poblete definió el segundo para el Cuervo a los 27 minutos y Federico Ocampo convirtió el tercero a los 42 minutos, tras aprovechar un error defensivo. San Lorenzo aprovechó el envión y sentenció la historia en el minuto 48, nuevamente a través de Federico Benítez.

El segundo tiempo estuvo demás, ya que el Cuervo supo controlar la enorme ventaja con la que se fue al descanso. Sin embargo, hubo tiempo para una expulsión por lado: a los 2 minutos, vio la roja Francisco Furattini en el elenco visitante, mientras que Facundo Poblete dejó con 10 a San Lorenzo a los 10´.

El once del Cuervo fue: Leandro Smaile; Joaquín Fontana, Ezequiel De Sagastizábal, Agustín Koppel, Juan Fuentes; Matías Sica, Facundo Chagaray, Poblete, Matías Cora; Benítez y Federico Ocampo.