Exigente debut para Rafael Nadal en Roland Garros, ya que enfrentará a Alexander Zverev

Rafael Nadal tendrá un durísimo debut en Roland Garros, ya que deberá medirse en la primera ronda ante el alemán Alexander Zverev, último campeón del Masters 1000 de Roma y número 4 del mundo.

La leyenda española podría estar disputando sus últimos torneos como profesional, ya que en las recientes temporadas se vio pos demás afectado por los problemas físicos.

Los rivales de los argentinos: Francisco Cerúndolo vs Yannick Hanfmann (85, Alemania), Pedro Cachín vs Tommy Paul (14, Estados Unidos), Federico Coria vs Taylor Fritz (12, Estados Unidos), Tomás Etcheverry vs Arthur Cazaux (77, Francia), Mariano Navone con Pablo Carreño Busta (1047, España), Thiago Tirante con Pedro Martínez (49, España) y Sebastián Báez vs (jugador de la Qualy).

También habrá que tener en cuenta a Román Burruchaga y Facundo Bagnis, los últimos sobrevivientes argentinos en la clasificación.