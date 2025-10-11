Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Gimnasia de Mendoza ganó en los penales y ascendió a Primera

Gimnasia de Mendoza ganó en los penales y ascendió a Primera
11 de Octubre de 2025 | 20:17

Escuchar esta nota

En la tanda de penales, Gimnasia de Mendoza superó por 3 a 0 a Deportivo Madryn, tras haber igualado 1-1 durante el tiempo reglamentario, y logró el ascenso a la Primera División.

El arquero del equipo mendocino, Cesar Rigamonti, fue la figura al atajar dos de los tres penales de Deportivo Madryn.

De esta forma, Gimnasia de Mendoza es el primer equipo que asciende a la Liga Profesional, mientras que Deportivo Madryn se sumará al Reducido, en los cuartos de final.

 

