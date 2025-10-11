Gimnasia de Mendoza ganó en los penales y ascendió a Primera

En la tanda de penales, Gimnasia de Mendoza superó por 3 a 0 a Deportivo Madryn, tras haber igualado 1-1 durante el tiempo reglamentario, y logró el ascenso a la Primera División.

El arquero del equipo mendocino, Cesar Rigamonti, fue la figura al atajar dos de los tres penales de Deportivo Madryn.

De esta forma, Gimnasia de Mendoza es el primer equipo que asciende a la Liga Profesional, mientras que Deportivo Madryn se sumará al Reducido, en los cuartos de final.