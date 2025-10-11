Choque en Gonnet: dos jóvenes hospitalizados tras impactar con un auto

Boletas: el Gobierno apeló y ahora define la Cámara Nacional Electoral
Escuchar esta nota
Un accidente de tránsito ocurrido este viernes por la tarde en la localidad de Gonnet, partido de La Plata, dejó como saldo dos jóvenes con lesiones leves luego de la colisión entre una moto y un automóvil.
El siniestro se registró en las calles 508 y 19, por causas que aún se investigan. Los ocupantes del vehículo de menor porte fueron trasladados al Hospital San Roque de Gonnet con politraumatismos, aunque se encuentran fuera de peligro.
En el lugar intervinieron efectivos del Comando de Patrullas y personal del SAME, que brindó la primera asistencia médica. La zona fue preservada para la realización de pericias y se inició una causa caratulada como “Lesiones culposas”, con intervención de la UFI N°10 del Departamento Judicial La Plata.
