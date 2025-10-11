Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales

Choque en Gonnet: dos jóvenes hospitalizados tras impactar con un auto

Choque en Gonnet: dos jóvenes hospitalizados tras impactar con un auto
11 de Octubre de 2025 | 10:08

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito ocurrido este viernes por la tarde en la localidad de Gonnet, partido de La Plata, dejó como saldo dos jóvenes con lesiones leves luego de la colisión entre una moto y un automóvil.

El siniestro se registró en las calles 508 y 19, por causas que aún se investigan. Los ocupantes del vehículo de menor porte fueron trasladados al Hospital San Roque de Gonnet con politraumatismos, aunque se encuentran fuera de peligro.

En el lugar intervinieron efectivos del Comando de Patrullas y personal del SAME, que brindó la primera asistencia médica. La zona fue preservada para la realización de pericias y se inició una causa caratulada como “Lesiones culposas”, con intervención de la UFI N°10 del Departamento Judicial La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención, se viene la lluvia y activaron el alerta amarilla para La Plata y la Región

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Sesenta muertes por el tránsito en lo que va del 2025 en la Región: alarmante tendencia

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota

Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"

¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
+ Leidas

Atención, se viene la lluvia y activaron el alerta amarilla para La Plata y la Región

El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo

ANSES le quitará la asignación familiar a un segmento de asalariados: ¿quiénes perderán el beneficio?

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

Sábado caluroso y con probabilidad de tormentas a la noche: cómo estará el domingo

A Francos lo acusaron de cobrar una fortuna de YPF y salió a negarlo
Últimas noticias de Policiales

Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo

Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro

Triple crimen: un acusado estuvo preso y fue liberado en pandemia

Brutal ataque a una joven en pleno centro platense
La Ciudad
Atención, se viene la lluvia y activaron el alerta amarilla para La Plata y la Región
Llegó la promo más esperada: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Sábado caluroso y con probabilidad de tormentas a la noche: cómo estará el domingo
Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones
Deportes
El análisis de Scaloni tras el discreto triunfo ante Venezuela: "Darle prioridad a los chicos"
La agenda deportiva de este sábado, al rojo vivo: horarios y TV
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo
Espectáculos
“Gilmore Girls”: las chicas que hablaban rápido y soñaban en grande
“El diablo viste a la moda 2” suma a Lady Gaga a sus filas
“En el contrato exijo, después no” Moria vuelve a la tevé con su propio show matutino
VIDEO. Pedro Rosemblat y el mensaje a Lali: “Se arma una familia”
Luciana Elbusto habló de su acercamiento a Brancatelli en los Martín Fierro
Información General
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas
VIDEO. Está grave tras un accidente en una feria de ciencias
Una ciudad limita el celular para grandes y chicos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla