Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía

ANSES le quitará la asignación familiar a un segmento de asalariados: ¿quiénes perderán el beneficio?

ANSES le quitará la asignación familiar a un segmento de asalariados: ¿quiénes perderán el beneficio?
11 de Octubre de 2025 | 08:51

Escuchar esta nota

La actualización periódica para que las asignaciones familiares acompañen en este mes las variaciones salariales deja afuera de la percepción del subsidio al 22% de los remunerados en blanco, en general clasificados por las pirámides socioeconómicas como de clase alta y media alta.  

Los cargos directivos y de supervisión, ciertos puestos gerenciales, especializados en informática, marketing y gran parte del escalafón bancario y de fintech no sólo con el ajuste de setiembre estarán al margen de que les liquiden los $14.223 por cónyuge, $12.340 por hijo, o $68.341 nacimiento, $408.616 por adopción y $102.330 por matrimonio que regirán desde este mes, sino que también les retendrán impuesto a las ganancias.

Para acceder a una asignación familiar en la liquidación de sueldos de octubre, el ingreso máximo individual permitido fue fijado en $2.403.613 brutos, mientras que el tope total del grupo familiar se fijó en $4.807.226, según la Resolución 318/25 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

De todos modos, el atraso salarial acumulado en el año, llegado julio, ubicó la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en $1.510.680,81, casi en línea con la pretensión transmitida en la encuesta con la que se elaboró el último Index del Mercado Laboral de la consultora Bumeran.

Pero por debajo del límite establecido en octubre para cobrar las asignaciones familiares, inclusive si se tomase un 5% promedio para el incremento trimestral pactado, se agregarían $75 mil en números redondos., ubicándolo en casi $ 1.600.000. 

Frontera salarial

ANSES aclaró que, en caso de que uno de los integrantes del hogar supere el límite individual o el total conjunto exceda el monto establecido, el grupo pierde el derecho a cobrar estas prestaciones.

LE PUEDE INTERESAR

Milei apunta a reconquistar a los votantes del PRO desencantados

LE PUEDE INTERESAR

Sospechan del rescate: ¿Ayudará a grandes inversores?

Las personas que deseen verificar si cumplen con los requisitos pueden consultar en el sitio oficial de la ANSES. Allí, con el número de CUIL y algunos datos personales, es posible conocer si la prestación está activa y cuándo corresponde el próximo pago.

Para crear la Clave de la Seguridad Social de la ANSES se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la ANSES
Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
Hacer clic en el botón “Consulta”
Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión).

Los montos actualizados para octubre son:

Asignación Familiar por Hijo:

Hasta $907.793 → $58.631

De $907.793,01 a $1.331.368 → $39.548

De $1.331.368,01 a $1.537.111 → $23.920

De $1.537.111,01 a $4.807.226 → $12.340

Hijo con discapacidad:

Hasta $907.793 → $190.902

De $907.793,01 a $1.331.368 → $135.050

Más de $1.331.368 → $85.234

Asignación por cónyuge: 

$14.223 (siempre que no se supere el tope general).

Asignación por maternidad: 

el monto se calcula según el salario bruto de la trabajadora y no está sujeto a límites del grupo familiar.

Asignaciones por nacimiento, adopción o matrimonio:

Nacimiento: $68.341

Adopción: $408.616

Matrimonio: $102.330

Asignación prenatal: 

sigue los mismos valores y tramos que la Asignación Familiar por Hijo.

Asalariados registrados

Según datos oficiales, a mayo hay 10,110 millones de trabajadores asalariados registrados (que incluyen sector privado, sector público y trabajo en casas particulares) y 3,101 millones de trabajadores independientes registrados (monotributistas y autónomos), según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En total, suman unos 13,211 millones de trabajadores registrados, que si se encuentran dentro de los límites salariales estipulados están en condiciones de cobrar las asignaciones familiares.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención, se viene la lluvia y activaron el alerta amarilla para La Plata y la Región

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Sesenta muertes por el tránsito en lo que va del 2025 en la Región: alarmante tendencia

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota

Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"

¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
+ Leidas

El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

Sábado caluroso y con probabilidad de tormentas a la noche: cómo estará el domingo

VIDEO. Hizo valer la lógica: Argentina derrotó a Venezuela

A Francos lo acusaron de cobrar una fortuna de YPF y salió a negarlo

Brutal ataque a una joven en pleno centro platense
Últimas noticias de Política y Economía

Milei apunta a reconquistar a los votantes del PRO desencantados

Sospechan del rescate: ¿Ayudará a grandes inversores?

Por EE UU, el riesgo país retrocedió a 900 puntos

La dueña de ChatGPT construirá un megacentro en la Patagonia: invertirá US$25.000 millones
Espectáculos
“Gilmore Girls”: las chicas que hablaban rápido y soñaban en grande
“El diablo viste a la moda 2” suma a Lady Gaga a sus filas
“En el contrato exijo, después no” Moria vuelve a la tevé con su propio show matutino
VIDEO. Pedro Rosemblat y el mensaje a Lali: “Se arma una familia”
Luciana Elbusto habló de su acercamiento a Brancatelli en los Martín Fierro
Deportes
La agenda deportiva de este sábado, al rojo vivo: horarios y TV
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo
Nueva era en Boca, que hoy vuelve a las prácticas
Información General
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas
VIDEO. Está grave tras un accidente en una feria de ciencias
Una ciudad limita el celular para grandes y chicos
Los números de la suerte del sábado 11 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
Policiales
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
Triple crimen: un acusado estuvo preso y fue liberado en pandemia
Brutal ataque a una joven en pleno centro platense
Policías salvaron la vida de una nena en Abasto
Giro sorpresivo en el femicidio de Daiana Mendieta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla