Llegó la promo más esperada: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Escuchar esta nota
Una de dos buenas noticias ya transcurre para los bonaerenses y, es el inicio del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En segundo lugar, este sábado, usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia, tendrán un “regalo” asegurado para aprovechar.
Es que Cuenta DNI, oficializará, solo por 24 hs., la promoción imperdible para disfrutar a fuego lento, con el descuento de la compra de carne. Vale resaltar que el beneficio no tiene horario de inicio y cierre, pero sí, será solamente hoy sábado 11.
Vale mencionar que durante este mes, se destaca una promoción especial también para celebrar el Día de la Madre, con un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre. El beneficio en carnicerías será el sábado 11 de octubre. Además, siguen las promos en supermercados, librerías, perfumerías y otros rubros esenciales.
Este viernes y sábado con Cuenta DNI se puede ahorrar en una cadena de supermercados de La Plata. Se trata de Chango Más, que ofrece hoy un 20% de descuento.
La promo es sin tope de reintegro y con devolución en el momento. Además es acumulable con productos en oferta, según se informó.
A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:
• Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.
• Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
• Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.
• Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
• Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).
• Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
• Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
• Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
