Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Espectáculos

Murió Diane Keaton, la actriz que redefinió la naturalidad y el carisma en el cine estadounidense

Ganó el Oscar con "Annie Hall" y siempre será recordada por su papel en "El Padrino". Falleció a los 79 años en California. Su familia confirmó la noticia y pidió privacidad en este momento de duelo

Murió Diane Keaton, la actriz que redefinió la naturalidad y el carisma en el cine estadounidense
11 de Octubre de 2025 | 16:55

Escuchar esta nota

La actriz Diane Keaton, una de las personalidades más queridas y singulares de Hollywood, falleció a los 79 años en California, según confirmó su familia a la revista People. Hasta el momento no se dieron detalles sobre las causas del deceso, y sus seres queridos solicitaron respeto y privacidad.

Keaton fue un ícono cinematográfico durante más de cinco décadas. Su talento, autenticidad y estilo inconfundible la convirtieron en una presencia inalterable en la historia del cine estadounidense.

LE PUEDE INTERESAR

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

“Gilmore Girls”: las chicas que hablaban rápido y soñaban en grande

Su salto a la fama se produjo en la década del 70 con su interpretación de Kay Adams, la novia y luego esposa de Michael Corleone en “El Padrino” (1972), la obra maestra de Francis Ford Coppola. Con una actuación contenida pero profundamente humana, Keaton aportó un contrapunto emocional esencial en una saga dominada por figuras masculinas.

El reconocimiento mundial

En 1977, Keaton alcanzó la consagración definitiva al ganar el Oscar a Mejor Actriz por su inolvidable interpretación en “Annie Hall”, dirigida por Woody Allen.

Su frescura, espontaneidad y sentido del humor marcaron un antes y un después en la comedia romántica moderna. A partir de ese papel, su nombre se asoció para siempre a una nueva forma de actuar: despojada, libre y profundamente humana.

El vestuario del personaje —trajes, chalecos, corbatas y sombreros— también se volvió icónico y definió una estética que trascendió la pantalla para influir en la moda de toda una generación.

De Los Ángeles a Broadway

Nacida el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles bajo el nombre de Diane Hall, era la mayor de cuatro hermanos. Su padre fue ingeniero civil y su madre, ama de casa, aunque con un fuerte espíritu artístico. “Cantaba, tocaba el piano, era hermosa. Fue mi defensora”, recordaba Keaton en una entrevista con People en 2004.

Su vocación actoral se despertó en la adolescencia. Estudió drama y pronto se trasladó a Nueva York para buscar oportunidades en el teatro. Al ingresar al sindicato de actores adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, ya que otra actriz se registraba con su nombre real.

El encuentro con Woody Allen

Su primera gran oportunidad llegó en 1968 como suplente en la producción de Broadway Hair. Allí llamó la atención por negarse a participar en la escena grupal de desnudo, una decisión que ya mostraba el carácter independiente que marcaría toda su carrera.

Un año más tarde, fue elegida por Woody Allen como coprotagonista en la obra “Play It Again, Sam” (1969). Esa colaboración derivó en una estrecha relación personal y artística, que se extendió luego al cine con películas como “Sleeper” (1973), “Love and Death” (1975) y la mencionada “Annie Hall”.

Legado de una artista irrepetible

Más allá de los premios, Diane Keaton dejó una huella profunda en Hollywood. Su estilo natural, su inteligencia interpretativa y su autenticidad la convirtieron en una actriz admirada por colegas y espectadores.

A lo largo de su vida también fue directora, productora, fotógrafa y escritora. En cada faceta demostró una mirada sensible y personal sobre el mundo. Su muerte marca el final de una era, pero su legado permanecerá vivo en cada una de las películas que ayudaron a definir el cine contemporáneo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En partido parejo, Gimnasia y Talleres fueron al descanso empatando 1 a 1

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La Cámara Nacional determinó que Diego Santilli podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza: ¿se reimprimen las boletas?

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
+ Leidas

En partido parejo, Gimnasia y Talleres fueron al descanso empatando 1 a 1

Avanza la tormenta: el SMN mantienen el alerta amarilla para La Plata y la Región

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

ANSES le quitará la asignación familiar a un segmento de asalariados: ¿quiénes perderán el beneficio?

Brutal ataque a patadas a una joven en pleno centro platense

VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

Sábado caluroso y con probabilidad de tormentas a la noche: cómo estará el domingo
Últimas noticias de Espectáculos

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata

“Gilmore Girls”: las chicas que hablaban rápido y soñaban en grande

“El diablo viste a la moda 2” suma a Lady Gaga a sus filas

“En el contrato exijo, después no” Moria vuelve a la tevé con su propio show matutino
Policiales
Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7
Conmoción: hallaron otro cuerpo a la vera de la Ruta 11 en Berisso
Choque en Gonnet: dos jóvenes hospitalizados tras impactar con un auto
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
Deportes
En partido parejo, Gimnasia y Talleres fueron al descanso empatando 1 a 1
VIDEO. Minuto de silencio y aplausos para Russo en el Bosque
VIDEOS. Girotti y Merlini, los gritos en el Bosque
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
El análisis de Scaloni tras el discreto triunfo ante Venezuela: "Darle prioridad a los chicos"
Información General
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas
VIDEO. Está grave tras un accidente en una feria de ciencias
Una ciudad limita el celular para grandes y chicos
La Ciudad
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana
Avanza la tormenta: el SMN mantienen el alerta amarilla para La Plata y la Región
Llegó la promo más esperada: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla