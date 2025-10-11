Murió Diane Keaton, la actriz que redefinió la naturalidad y el carisma en el cine estadounidense

La actriz Diane Keaton, una de las personalidades más queridas y singulares de Hollywood, falleció a los 79 años en California, según confirmó su familia a la revista People. Hasta el momento no se dieron detalles sobre las causas del deceso, y sus seres queridos solicitaron respeto y privacidad.

Keaton fue un ícono cinematográfico durante más de cinco décadas. Su talento, autenticidad y estilo inconfundible la convirtieron en una presencia inalterable en la historia del cine estadounidense.

Su salto a la fama se produjo en la década del 70 con su interpretación de Kay Adams, la novia y luego esposa de Michael Corleone en “El Padrino” (1972), la obra maestra de Francis Ford Coppola. Con una actuación contenida pero profundamente humana, Keaton aportó un contrapunto emocional esencial en una saga dominada por figuras masculinas.

El reconocimiento mundial

En 1977, Keaton alcanzó la consagración definitiva al ganar el Oscar a Mejor Actriz por su inolvidable interpretación en “Annie Hall”, dirigida por Woody Allen.

Su frescura, espontaneidad y sentido del humor marcaron un antes y un después en la comedia romántica moderna. A partir de ese papel, su nombre se asoció para siempre a una nueva forma de actuar: despojada, libre y profundamente humana.

El vestuario del personaje —trajes, chalecos, corbatas y sombreros— también se volvió icónico y definió una estética que trascendió la pantalla para influir en la moda de toda una generación.

De Los Ángeles a Broadway

Nacida el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles bajo el nombre de Diane Hall, era la mayor de cuatro hermanos. Su padre fue ingeniero civil y su madre, ama de casa, aunque con un fuerte espíritu artístico. “Cantaba, tocaba el piano, era hermosa. Fue mi defensora”, recordaba Keaton en una entrevista con People en 2004.

Su vocación actoral se despertó en la adolescencia. Estudió drama y pronto se trasladó a Nueva York para buscar oportunidades en el teatro. Al ingresar al sindicato de actores adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, ya que otra actriz se registraba con su nombre real.

El encuentro con Woody Allen

Su primera gran oportunidad llegó en 1968 como suplente en la producción de Broadway Hair. Allí llamó la atención por negarse a participar en la escena grupal de desnudo, una decisión que ya mostraba el carácter independiente que marcaría toda su carrera.

Un año más tarde, fue elegida por Woody Allen como coprotagonista en la obra “Play It Again, Sam” (1969). Esa colaboración derivó en una estrecha relación personal y artística, que se extendió luego al cine con películas como “Sleeper” (1973), “Love and Death” (1975) y la mencionada “Annie Hall”.

Legado de una artista irrepetible

Más allá de los premios, Diane Keaton dejó una huella profunda en Hollywood. Su estilo natural, su inteligencia interpretativa y su autenticidad la convirtieron en una actriz admirada por colegas y espectadores.

A lo largo de su vida también fue directora, productora, fotógrafa y escritora. En cada faceta demostró una mirada sensible y personal sobre el mundo. Su muerte marca el final de una era, pero su legado permanecerá vivo en cada una de las películas que ayudaron a definir el cine contemporáneo.