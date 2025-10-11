Brutal ataque a una joven en pleno centro platense

La madrugada de ayer en pleno centro platense se vio marcada por un episodio que volvió a poner en el centro del debate la violencia juvenil a la salida de los boliches. Una joven fue víctima de una feroz golpiza mientras permanecía indefensa en el piso, en un hecho que, por las imágenes que circulan en redes sociales, generó preocupación y conmoción entre los vecinos y las autoridades.

De acuerdo a lo revelado por testigos, el ataque se registró en 49 entre 6 y 7, una zona que suele concentrar la actividad nocturna de la ciudad, con bares y boliches que atraen a jóvenes durante los fines de semana. Según los voceros, la víctima recibió varias patadas en la cabeza mientras se encontraba recostada. La situación fue filmada por otros jóvenes que presenciaron la escena, y lejos de intentar separar la pelea, los registros reflejan cómo algunos alentaban la gresca con sus celulares.

Se supo que la joven fue trasladada al Hospital Rossi con lesiones en la cabeza y costillas, mientras que su amiga, que también fue atacada, presentó golpes en la cabeza. La madre de una de las víctimas pidió que se tomen cartas en el asunto y reveló que ya realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades. Lo cierto es que hasta ahora, se desconoce si se trató de un enfrentamiento previo, un incidente puntual dentro de es zona o alguna provocación que desencadenó la agresión.

El hecho no puede dejar de remitir, aunque salvando las distancias, a episodios trágicos de violencia juvenil que la sociedad recuerda con dolor, como el caso de Fernando Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell en 2020. Los videos que circulan en redes muestran, una vez más, la facilidad con la que los enfrentamientos en salidas nocturnas pueden ser difundidos.