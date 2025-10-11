Brutal ataque a una joven en pleno centro platense

Boletas: el Gobierno apeló y ahora define la Cámara Nacional Electoral
Boletas: el Gobierno apeló y ahora define la Cámara Nacional Electoral
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
La dueña de ChatGPT construirá un megacentro en la Patagonia: invertirá US$25.000 millones
El kirchnerismo llama a una marcha hasta el lugar de detención de Cristina
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
A Francos lo acusaron de cobrar una fortuna de YPF y salió a negarlo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
A 3 meses de las llamas, retiran los electrodomésticos de Aloise
Esqueletos que hablan: lo que un osario platense revela sobre el desgaste de la columna
Los desafíos cotidianos y la historia, en el Día del Martillero Público
Perdió parte de un dedo por un ataque de un pitbull en Los Hornos
En una causa por el teléfono fijo, una catarata de reclamos ante EL DIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El caso reaviva el debate sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes en sus salidas nocturnas. Ocurrió en 49 entre 6 y 7
La madrugada de ayer en pleno centro platense se vio marcada por un episodio que volvió a poner en el centro del debate la violencia juvenil a la salida de los boliches. Una joven fue víctima de una feroz golpiza mientras permanecía indefensa en el piso, en un hecho que, por las imágenes que circulan en redes sociales, generó preocupación y conmoción entre los vecinos y las autoridades.
De acuerdo a lo revelado por testigos, el ataque se registró en 49 entre 6 y 7, una zona que suele concentrar la actividad nocturna de la ciudad, con bares y boliches que atraen a jóvenes durante los fines de semana. Según los voceros, la víctima recibió varias patadas en la cabeza mientras se encontraba recostada. La situación fue filmada por otros jóvenes que presenciaron la escena, y lejos de intentar separar la pelea, los registros reflejan cómo algunos alentaban la gresca con sus celulares.
Se supo que la joven fue trasladada al Hospital Rossi con lesiones en la cabeza y costillas, mientras que su amiga, que también fue atacada, presentó golpes en la cabeza. La madre de una de las víctimas pidió que se tomen cartas en el asunto y reveló que ya realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades. Lo cierto es que hasta ahora, se desconoce si se trató de un enfrentamiento previo, un incidente puntual dentro de es zona o alguna provocación que desencadenó la agresión.
El hecho no puede dejar de remitir, aunque salvando las distancias, a episodios trágicos de violencia juvenil que la sociedad recuerda con dolor, como el caso de Fernando Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell en 2020. Los videos que circulan en redes muestran, una vez más, la facilidad con la que los enfrentamientos en salidas nocturnas pueden ser difundidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí