San Luis cayó ante Newman y deberá jugar el repechaje por la permanencia

El objetivo de San Luis de mantenerse en la máxima categoría del rugby de la URBA deberá definirse en el repechaje. En su visita a Benavídez, el conjunto marista cayó 31 a 26 ante Newman, en un duelo vibrante que se resolvió recién en los minutos finales.
El primer tiempo fue parejo y con dominio repartido. Newman golpeó primero a través de su poderoso pack con los tries de Teófilo Garay y Beltrán Salese, pero San Luis se mantuvo en partido gracias a la precisión de Valentino Quattrochi, que acertó los cuatro penales que tuvo para irse al descanso con un ajustado 17-12.
En el complemento, los platenses prolongaron su buen momento y pasaron al frente con las conquistas de Felipe Hernández y Matías Pérez, lo que ilusionó con un triunfo que hubiese sido clave para asegurar la permanencia. Sin embargo, en los minutos decisivos, el local reaccionó: Jerónimo Ulloa y Justo Ortiz Basualdo marcaron los tries que sellaron la victoria del Cardenal, que reservó varios titulares pensando en las semifinales pero igual mostró jerarquía para imponerse.
Con este resultado, San Luis deberá disputar el repechaje para intentar conservar su lugar en la elite del rugby bonaerense, tras una temporada irregular en la que alternó grandes actuaciones con derrotas ajustadas.
Los Tilos y Regatas cerraron a puro try
En un partido vibrante y cambiante, Regatas de Bella Vista derrotó 39 a 37 a Los Tilos en el Barrio Obrero. Las ofensivas prevalecieron sobre las defensas y el encuentro se definió en la última jugada, cuando Matías Medrano apoyó el try que selló el triunfo visitante.
El inicio estuvo marcado por una acción desafortunada: Santiago Cordero debió salir lesionado apenas comenzado el partido, tras una gran intervención defensiva de Joaquín Tuculet. A pesar de eso, el equipo platense tuvo en Gastón Martínez Salgado a su figura, autor de dos tries que mantuvieron a su equipo siempre en partido.
Pese a la derrota, Los Tilos cerró una temporada destacada, quedando en la quinta posición y con chances concretas hasta las últimas fechas de ingresar a semifinales. Regatas, en tanto, finalizó sexto, completando también un año positivo.
La Plata y una derrota ajustada ante CUBA en Gonnet
En otro duelo parejo y entretenido, La Plata RC cayó 33 a 28 frente a CUBA en su cancha de Gonnet. Ambos equipos mostraron intensidad y ambición en ataque: el “Canario” apostó a la velocidad y el juego de manos, mientras que los de Villa de Mayo se apoyaron en la solidez de su pack.
Tras un primer tiempo cerrado que terminó 20-19 para los locales, la visita logró darlo vuelta sobre el final y resistir los embates platenses para despedirse del torneo con una sonrisa.
Se salvó la U y Berisso fue campeón
Universitario terminó la tarde del sábado festejando su lugar en Primera A para 2026, pese a perder 35-14 contra Pucará. Es que la ajustada derrota de San Albano en su visita a San Cirano por 33-23 le permitió mantener la categoría.
A la U le queda un partido más, el próximo sábado contra Atlético del Rosario como visitante y luego un descanso para planificar un 2026 que será igual o más exigente que este.
En tanto Albatros cerró el año con otro triunfo, esta vez 36-31 ante el segundo de la tabla. Así aseguró su campeonato lo mismo que la Intermedia.
Por último se destacó el título conseguido por Berisso RC, que en la última fecha superó 59-19 como visitante a Obras y como Ezeiza cayó de local ante Defensores de Glew consiguió dos logros: el ascenso y también el título, el segundo de su historia.
