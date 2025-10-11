VIDEO. Hizo valer la lógica: Argentina derrotó a Venezuela

En el Hard Rock Stadium, Argentina derrotó 1-0 a Venezuela en el primer amistoso de la nueva Fecha FIFA. El único tanto del encuentro lo marcó Giovani Lo Celso. La Selección, que no contó con Messi, fue de mayor a menor y la prueba le sirvió a Scaloni para observar jugadores.

El primer tiempo fue todo de Argentina, ya que hizo lo que quiso con la pelota, pero no tuvo la efectividad necesaria para volcar su superioridad en el resultado. El mediocampo tuvo mucha movilidad y el equipo encontró mucho desequilibrio en las bandas, sobre todo con las subidas de Tagliafico y Molina. La primera chance clara fue del Toro Martínez: tras un buen pelotazo de Paredes, Tagliafico se la bajó al delantero del Inter, que sacó un zurdazo que mandó el arquero al córner.

Después el Toro tuvo una chance clara luego de un buscapié de Molina, pero no pudo perfilarse bien y remató desviado frente al arco. Nico Paz también se mostró muy activo y generó buenos amagues, al igual que pases filtrados.

Venezuela atacó poco, ya que le costó tener la pelota. Sin embargo, contó con una ocasión clara, luego de agarrar mal parada a Argentina: Mendoza encaró a Senesi y lanzó un centro para Marqués, que cabeceó desviado con el arco a su merced.

31' ⏱ ¡GOOL ARGENTINO! ⚽ Lo Celso



ARG 1-0 VEN



Argentina siguió con el dominio, pero después de los 25 minutos bajó un poco la intensidad. Sin embargo, tuvo una chance clara a través de Nico Paz: el volante remató de media distancia y gracias a Contreras, que tocó la pelota, la pelota terminó pegando en el palo.

Sin embargo, a los 31 minutos, llegó la apertura del marcador: luego de buenas asociaciones y algunos rebotes en los jugadores venezolanos, Lautaro asistió a Lo Celso, que de zurda y con la complicidad del arquero, puso el 1-0.

El gol hizo encender nuevamente a la Albiceleste, que tuvo otra chance a través del Toro para ampliar: luego de una buena jugada individual, remató de derecha pero Contreras tuvo una buena atajada.

La Selección volverá a jugar el martes ante Puerto Rico, a partir de las 21 en Fort Lauderdale.

Para el complemento, Scaloni apostó por Nico González como lateral izquierdo, en lugar de Nicolás Tagliafico. El fin fue observar lo que trabajaron en la semana, ya que el DT lo evalúa como alternativa para el Mundial. Argentina siguió teniendo el control del juego, pero no tuvo mucha intensidad. Le faltó mayor cambio de ritmo, más allá de la buena movillidad de Nico Paz. A través del volante del Como, llegó la primera ocasión clara, a través de un buen tiro desde afuera del área que controló el arquero en dos tiempos.

Venezuela, sin embargo, siguió sin inquietar demasiado pese a los cambios que realizó su entrenador. El duelo fue un poco más lento y pausado, más allá de la intención de Argentina de jugar. Julián Álvarez tuvo otra chance interesante para la Albiceleste, a través de un tiro libre que controló Contreras.

Con el ingreso de Simeone, Argentina volvió a tener frescuras y mayores desbordes por la banda derecha. Tras un buen pase del Cholito y una peinada de Álvarez, Lautaro Martínez generó una buena chance de derecha, que hizo volar de buena manera a Contreras. Y después, tras un córner, Simeone se la bajó a Senesi, que remató por encima del travesaño. Sin embargo, cerca de la media hora del complemento, Venezuela se le animó y estuvo cerca del empate: primero, tras una serie de rebotes, Quintero remató en el travesaño. Y luego, Segovia sacó un fuerte derechazo que controló de buena manera el Dibu Martínez.

Scaloni apostó por los ingresos de Balerdi, De Paul y Mac Allister, que le hicieron bien a la Selección. Volvió a levantar su nivel, más allá de contar con algunas aproximaciones que no supo definir. Para colmo, Contreras evitó que Argentina le convierta más goles: primero, le sacó dos chances claras a Lautaro Martínez, mientras que después le sacó un feroz remate de afuera del área a Mac Allister. Argentina le perdonó la vida a Venezuela en los minutos finales, ya que Balerdi se perdió un gol de manera increíble, luego de enviar un cabezazo por encima del travesaño tras un centro. Más allá de la ineficacia final, la Selección se quedó con la victoria y el martes, tendrá otra prueba ante Puerto Rico a las 21.

HOMENAJE A RUSSO

En la previa del encuentro, hubo minuto de silencio en memoria a Miguel Ángel Russo. Además, se mostró su foto en las pantallas del estadio, mientras que la Selección salió con una cinta negra en señal de luto. Por su parte, hubo una particularidad en el partido, ya que Tori Penso se convirtió en la primera jueza en dirigir un partido de la Selección.

