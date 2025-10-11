Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

El análisis de Scaloni tras el discreto triunfo ante Venezuela: "Darle prioridad a los chicos"

El análisis de Scaloni tras el discreto triunfo ante Venezuela: "Darle prioridad a los chicos"
11 de Octubre de 2025 | 09:58

Escuchar esta nota

Luego de la victoria de la Selección argentina por 1-0 ante Venezuela, el entrenador argentino Lionel Scaloni se mostró conforme con el rendimiento de su equipo, especialmente en el primer tiempo, en el cual consideró que se pudo haber hecho “algún gol más”.

El director técnico campeón del Mundo y bicampeón de América fue autocrítico, especialmente, con los primeros 20 minutos del complemento, que a su parecer “no fueron buenos” pero le dieron la chance de probar otros sistemas.

Además, Scaloni aseguró que fue decisión suya que el astro argentino Lionel Messi no sea convocado y comentó que espera “que pueda estar frente a Puerto Rico”.

Luego de un triunfo por la mínima ante un seleccionado que no pudo clasificar al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Scaloni dividió el análisis del partido en dos partes.

Sobre el primer tiempo, el DT lo consideró “bastante bueno”, valorando que el equipo tuvo situaciones de gol e incluso pudo haber convertido “algún gol más”, aunque los primeros 20 minutos del complemento fueron lo que menos le gustó, disconforme con cómo jugó el equipo cuando no tenía la pelota.

En ese momento de quiebre, Scaloni comentó que el cambio de sistema de la Selección hizo que estuviera “más firme en el aspecto defensivo” y que mejorara “un poco”.

Además de la mejora promediando la segunda mitad, el entrenador se quedó con que el partido le “sirvió un montón”, ya que le dio la pauta de que “todos los rivales son difíciles y juegan al 100%”, algo que su equipo ya sabía pero este partido reivindicó.

Sobre la ausencia del astro argentino Lionel Messi, el DT de 47 años confirmó que fue su decisión “que Leo no juegue” argumentando que quería probar a Lautaro Martínez y Julián Álvarez en el frente de ataque, así como también que contaba con el atacante José López en el banco. Sobre la próxima fecha, Scaloni comentó que tendrá que ver “cómo pasan los acontecimientos” para ver si le da lugar al “10”, aunque espera “que pueda estar”.

Acerca del rival, el entrenador oriundo de Pujato afirmó que “Venezuela hizo un buen partido” y destacó el nivel de su arquero, José Contreras, quien contuvo varios remates de mucho peligro.

Al tratarse de un amistoso, el DT comentó que ganar “no es lo importante”, sino que le daba prioridad a “ver cómo estaba el equipo” y darle rodaje a muchos jugadores que en sus clubes no venían jugando, asegurando también que el martes, ante Puerto Rico, “jugarán todos los chicos nuevos”

