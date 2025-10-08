Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva

8 de Octubre de 2025 | 18:11

Dólar, corrupción, crímenes, inseguridad. Es necesario contar todo pero a veces, agota. Por eso, EL DIA llega los domingos con una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• Maximalismo urbano: la nueva edición de Casa FOA que abraza la idea de "más es más"

Con más de cuatro décadas de historia, vuelve a desembarcar este gran evento de interiorismo en Puerto Madero con más de 35 espacios y una invitación a repensar el diseño, la arquitectura y el arte desde la abundancia creativa y la diversidad.

• Bandidos en la Patagonia: las andanzas de Butch Cassidy y Sundance Kid

Entre 1901 y 1905, los famosos pistoleros vivieron en Chubut, donde criaron ganado y se ganaron la confianza de las autoridades hasta que la agencia Pinkerton estrechó el cerco y los forzó a huir.

• Blazers ligeros: el nuevo abrigo de la primavera

Elegante, aspiracional y con guiños a moda internacional. Colores tendencia: manteca, celeste polvo y arena.

• “MasterChef Celebrity”: Wanda Nara vuelve a alborotar las cocinas

Telefé sigue apostando por la reina de las mediáticas argentinas para ponerse al frente de su exitoso reality. Betular, De Santis y Martitegui seguirán juzgando los platos de 24 variados participantes, desde Maxi López hasta Luis Ventura.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.