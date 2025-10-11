Un tendal de autos con vidrios rotos tras el partido del Lobo

Tras el partido que de este sábado en el Bosque, propietarios de vehículos estacionados en zona de 58 entre 1 y 115, fueron víctimas de un hecho de vandalismo que generó malestar. Más de 20 autos aparecieron con vidrios rotos y otros daños visibles al terminar el partido entre Gimnasia y Talleres.

Durante el encuentro, muchos de los dueños de los vehículos estaban cerca del estadio. Al retirarse y volver hacia sus autos, se encontraron con la escena de destrucción: parabrisas astillados, lunetas rotas y daños varios.

Los vecinos expresaron su enojo e indignación, reclamando mayor presencia policial y medidas preventivas para que este tipo de hechos no se repitan en una zona que concentra actividad deportiva y cultural.

Fuentes policiales consultadas indicaron que hasta el momento no se había identificado a los autores del vandalismo ni se contaba con datos precisos sobre el episodio.