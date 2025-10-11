Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Conmoción: hallaron otro cuerpo a la vera de la Ruta 11 en Berisso

El segundo caso en la misma zona en una semana

Conmoción: hallaron otro cuerpo a la vera de la Ruta 11 en Berisso
11 de Octubre de 2025 | 14:08

Una nueva tragedia conmueve a la comunidad de Berisso tras conocerse el fallecimiento de un trabajador del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), quien decidió quitarse la vida en la jornada del viernes.

El hecho ocurrió en la zona de Ruta Provincial 11, entre las calles 6 y 620, donde fue hallado sin vida Ernesto Fabián Santini, empleado penitenciario. Vecinos alertaron a las autoridades al advertir que el hombre se encontraba descompensado dentro de su vehículo.

Al lugar acudieron efectivos policiales y una ambulancia del SAME, cuyos profesionales constataron el deceso. Por disposición de la UFI N° 1 del Departamento Judicial La Plata, la causa fue caratulada preventivamente como “suicidio”. Intervinieron peritos para realizar las tareas de rigor, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial.

Los restos de Santini serán velados en la Casa de Sepelios Avenida, ubicada en 120 y 79, en dos turnos: este viernes de 20 a 22 y el sábado de 9 a 11.

El lamentable hecho se suma a otros casos recientes en la región, lo que vuelve a poner en agenda la importancia de atender la salud mental y promover espacios de contención y acompañamiento emocional.

Días atrás, otro caso en la misma zona

El pasado lunes por la mañana, la Policía halló el cuerpo sin vida de un joven en un campo ubicado a unos 100 metros de la Ruta 11, entre 607 y 608, Berisso. El hallazgo fue realizado por el cuidador del predio, identificado como S.L.M., quien durante su recorrida habitual observó al joven sin vida y dio aviso inmediato al servicio de emergencias 911.

Personal policial se trasladó al lugar para constatar la situación y preservar la escena. La víctima, estimada entre 25 y 30 años, era de contextura delgada, tez trigueña, cabello corto y negro, vestía remera celeste, pantalón y zapatillas negras.

A su lado se encontraron pertenencias personales, entre ellas una mochila negra, un buzo rosa y una caja de vino.

