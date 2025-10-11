Conmoción: hallaron otro cuerpo a la vera de la Ruta 11 en Berisso

La Cámara Nacional determinó que Diego Santilli podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza: ¿se reimprimen las boletas?
La Cámara Nacional determinó que Diego Santilli podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza: ¿se reimprimen las boletas?
Brutal ataque a patadas a una joven en pleno centro platense
EEUU y China en máxima tensión comercial por las "tierras raras": desaires, más aranceles y Argentina como posible enclave estratégico
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
ANSES le quitará la asignación familiar a un segmento de asalariados: ¿quiénes perderán el beneficio?
El análisis de Scaloni tras el discreto triunfo ante Venezuela: "Darle prioridad a los chicos"
La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana
Choque en Gonnet: dos jóvenes hospitalizados tras impactar con un auto
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
Sábado caluroso y con probabilidad de tormentas a la noche: cómo estará el domingo
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Llegó la promo más esperada: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
La agenda deportiva de este sábado, al rojo vivo: horarios y TV
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Es sobrada la hora para normalizar el servicio del Roca: sábado sin trenes en La Plata
¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
La dueña de ChatGPT construirá un megacentro en la Patagonia: invertirá US$25.000 millones
El kirchnerismo llama a una marcha hasta el lugar de detención de Cristina
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El segundo caso en la misma zona en una semana
Escuchar esta nota
Una nueva tragedia conmueve a la comunidad de Berisso tras conocerse el fallecimiento de un trabajador del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), quien decidió quitarse la vida en la jornada del viernes.
El hecho ocurrió en la zona de Ruta Provincial 11, entre las calles 6 y 620, donde fue hallado sin vida Ernesto Fabián Santini, empleado penitenciario. Vecinos alertaron a las autoridades al advertir que el hombre se encontraba descompensado dentro de su vehículo.
Al lugar acudieron efectivos policiales y una ambulancia del SAME, cuyos profesionales constataron el deceso. Por disposición de la UFI N° 1 del Departamento Judicial La Plata, la causa fue caratulada preventivamente como “suicidio”. Intervinieron peritos para realizar las tareas de rigor, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial.
Los restos de Santini serán velados en la Casa de Sepelios Avenida, ubicada en 120 y 79, en dos turnos: este viernes de 20 a 22 y el sábado de 9 a 11.
El lamentable hecho se suma a otros casos recientes en la región, lo que vuelve a poner en agenda la importancia de atender la salud mental y promover espacios de contención y acompañamiento emocional.
Días atrás, otro caso en la misma zona
LE PUEDE INTERESAR
Choque en Gonnet: dos jóvenes hospitalizados tras impactar con un auto
El pasado lunes por la mañana, la Policía halló el cuerpo sin vida de un joven en un campo ubicado a unos 100 metros de la Ruta 11, entre 607 y 608, Berisso. El hallazgo fue realizado por el cuidador del predio, identificado como S.L.M., quien durante su recorrida habitual observó al joven sin vida y dio aviso inmediato al servicio de emergencias 911.
Personal policial se trasladó al lugar para constatar la situación y preservar la escena. La víctima, estimada entre 25 y 30 años, era de contextura delgada, tez trigueña, cabello corto y negro, vestía remera celeste, pantalón y zapatillas negras.
A su lado se encontraron pertenencias personales, entre ellas una mochila negra, un buzo rosa y una caja de vino.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí