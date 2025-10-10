Sigue la puja por la reimpresión de boletas: el Gobierno apela el fallo de la Junta Electoral bonaerense
Sigue la puja por la reimpresión de boletas: el Gobierno apela el fallo de la Junta Electoral bonaerense
Atención, se viene la lluvia y activaron el alerta amarilla para La Plata y la Región
Fotos | El Desembarco simbólico, el momento más emotivo de La Fiesta del Inmigrante
La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce
Fotos | Se llevan los electrodomésticos después de casi tres meses del incendio en La Plata
"Hasta que yo no vea, no voy a creer": habló el padre del joven vinculado a La Plata secuestrado por Hamas
Videos y fotos.- ¡De película! El gol de Nacho Russo, el mejor homenaje a Miguelo en el gol a Newell's
Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo
Sin Messi ni Mastantuono, la Selección Argentina le gana a Venezuela en Miami
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
Maratea, "buscado" en La Plata: los motivos del por qué quedó en la mira de la Justicia
El fiscal de la Cámara Electoral ratificó que Santilli no debe encabezar la lista de LLA en Provincia
Milei apunta a reconquistar a los votantes del PRO desencantados
Marplatense, de 29 años: quién era Federico Dorcaz, el cantante y modelo acribillado a tiros en México
¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"
Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
Nuevo parte médico en el Pincha: un titular se volvió a lesionar y ¿llega al clásico?
El Lobo, atento por la clasificiación: San Lorenzo cayó de local con San Martín de San Juan
El Premio Nobel de la Paz fue para Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela: "¡Estoy en shock!"
¡La bronca que tiene Trump! No le dieron el Nobel y está que trina
El adiós a Miguel Angel Russo, entre aplausos, emoción y su último deseo
Estatua, medalla y corazón: las reliquias que llevó Estudiantes para la familia de Miguel Ángel Russo
Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota
VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana
Las ofertas de trabajo en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas a partir de la mañana de este sábado 11. El área de cobertura (ver imágenes) abarca a esta Región y gran parte de la provincia de Buenos Aires.
"Se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 60 km/h", se indicó desde el SMN.
Se recomienda evitar circular por la vía pública y permanecer en un lugar seguro mientras dure el fenómeno climático y, en el caso de tener que circular en un vehículo, hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas.
También se sugiere mantenerse alejado de árboles y postes de luz, retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas y no sacar los residuos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí