Atención, se viene la lluvia y activaron el alerta amarilla para La Plata y la Región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas a partir de la mañana de este sábado 11. El área de cobertura (ver imágenes) abarca a esta Región y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

"Se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 60 km/h", se indicó desde el SMN.

Se recomienda evitar circular por la vía pública y permanecer en un lugar seguro mientras dure el fenómeno climático y, en el caso de tener que circular en un vehículo, hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas.

También se sugiere mantenerse alejado de árboles y postes de luz, retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas y no sacar los residuos.