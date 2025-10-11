Con Majo y Vicky Granatto, Santa se volvió a hermanar con la victoria

Las hermanas Majo y Vicky Granatto volvieron a conducir a la senda del triunfo al derrotar su par de St Catherine 's 2 a 0, en su cancha sintética de Manuel B. Gonnet. El partido se encuendó dentro de la vigésima primera fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División, que fue de recupero debido a que en su momento no se pudo jugar como consecuencia de las adversas condiciones climáticas. El conjunto tricolor, dirigido técnicamente por Pablo "El Tierno" Moreira arrastraba tres compromisos sin ganar, ya que lleva dos empates (V. Quilmes 0-0 y L. Ferro Carril Oeste 1-1) y derrota (V. River Plate 2-0). A todo esto, cabe señalar que San Luis "A" perdió la categoría y la próxima temporada volverá a jugar en la Primera C.

Intermedia: Santa Bárbara "A" 6 (Rosario Michelini -2-, María Vilches, Emilia Sorarrain, Marfgarita Iturralde y Francisca Guichandut Regal), St Catherine 's 1.

Quinta: Santa Bárbara "A" 4 (Pilar Alayes, Amparo Vilches Meneses, María Paz Sorarrain y Amparo Piergiácomi), St Catherine 's 0.

El resto de los resultados de los partidos de la máxima categoría, que se jugaron hoy fueron Arquitectura 0, Ferro Carril Oeste 1 y Ciudad de Buenos Aires 2, Banco Nación 2. A todo esto, el próximo martes a las 22 se enfrentarán Lomas vs Quilmes, San Fernando vs River Plate y GEBA vs Italiano. Entre tanto, San Lorenzo de Almagro 2, Banco Provincia 3 completaron su encuentro en la cancha del Parque Olímpico.

En lo que respecta a las posiciones quedaron con Lomas 45 puntos, River Plate 40, San Fernando 40, GEBA 40, Italiano 34, Ciudad de Buenos Aires 35, St Catherine 's 29, Santa Bárbara "A" 28, Arquitectura 25, Banco Provincia 25, San Lorenzo de Almagro 24, Banco Nación 24, Quilmes 22 y Ferro Carril Oeste 19.

A todo esto, la próxima jornada de la máxima categoría se jugará el sábado venidero, que cuenta donde se enmarcan los siguientes cruces: Banco Provincia vs Arquitectura, Banco Nación vs Italiano, River Plate vs GEBA, St Catherine 's vs San Lorenzo de Almagro (televisado), Quilmes vs Ciudad de Buenos Aires, Ferro Carril Oeste vs San Fernando y Lomas vs Santa Bárbara "A".

El duelo platense de la jornada fue para San Luis "C", que como local venció a Universitario "D" por 2 a 1, en el marco de la Primera F4. Los goles de las Maristas, que dieron vuelta el marcador, fueron conquistados por Ximena Llano Oviedo y Carolina Speranza; mientras que el tanto de la "U" lo aportó Julieta Rodríguez.

Las Maristas cortaron una racha de cuatro partidos sin ganar, ya que con dos empates (V. CUBA 3-3 y L. Gimnasia "B" 1-1) y otras dos caídas (L. Lomas "C" 3-1 y V. AACF Quilmes "B" 4-1); mientras que la "U" arrastra seis compromisos sin triunfos con tres empates (L. GEBA "D" 1-1, L. CASI "D" 1-1 y V. Deportivo Santa Bárbara "B" 1-1) y otras tres derrotas (V. Club JM 4-1, L. Boca Juniors "A" 9-1 y San Luis "C" 2-1). San Luis superó la línea de Universitario en la tabla de posiciones, ya que suma 30 puntos con 28 del equipo Gonnet.

Intermedia: San Luis "C" 1 (Chiara Cabrera), Universitario "D" 0.

Quinta: San Luis "C" 1 (Alejandra Llano Oviedo), Universitario "D" 4 (Catalina Ves Losada, Laureana De Groot, Alma Espósito Rossi y Pilar González).

Próxima fecha: Banco Hipotecario "B" vs San Luis "C" y Universitario "D" vs San Martín "D".

A continuación se detallan, el resto de los partidos de los equipos platenses en las diferentes divisiones:

Primera B

San Luis "A" 1 (Bacchiega), Náutico Hacoaj 4.

Las Maristas perdieron la categoría a la que habían ascendido la temporada pasada. El año que viene volverán a jugar en la Primera C, ya que CASI al superar a San Cirano 2 a 1 le sacó diez puntos sobre nueve en juego. A todo esto, el conjunto local acumuló el noveno partido sin ganar, ya que llegaba con ocho cotejos con dos empates (L. CUBA 1-1 y L. San Cirano 3-3) y seis derrotas (V. Vélez 3-1, V. SIC 3-1, L. Olivos 3-1, V. Liceo Naval 2-1, Buenos Aires Cricket & Rugby Club 5-2 y L. Olivos 4-1).

Cabe destacar que los dos últimos (décimo tercero y décimo cuarto) descenderán directamente: mientras que el décimo primero y el décimo segundo disputarán un repechaje con el segundo de cada zona de la Primera "C".

Intermedia: San Luis "A" 3 (Agustina Costas -2- y Abril Agustina Palazzi), Náutico Hacoaj 1.

Quinta: San Luis "A" 1 (Angélica Agudiak), Belgrano "A" 0.

Próxima fecha: San Luis "A" vs Ducilo.

Primera C1

Centro Naval 1, Universitario "A" 2 (Adolfina Gallo y Justina Domínguez Velasco).

La "U" cortó una serie de dos partidos sin ganar con un empate (L. San Martín 2-2) y una caída (V. SAG de Los Polvorines: 1-0).

Intermedia: Centro Naval 0, Universitario "A" 0.

Quinta: Centro Naval 0, Universitario "A" 8 (Justina Domínguez Velasco -3-, Ventina Zitti, Uma Vaccaro, Olivia Alub y Amparo Acevedo). Único líder con 62 puntos

Próxima fecha: Universitario "A" vs Banco Ciudad.

Quilmes "B" 0, Santa Bárbara "B" 1 (Daiana Nicole Valdez).

Santa Bárbara sumó su segunda victoria consecutiva, ya que venía de superar como visitante a Ciudad de Buenos Aires "B" (2-0).

Intermedia: Quilmes "B" 0, Santa Bárbara "B" 4 (Charo Gómez Garese, Pilar Alayes, Sara Pietro y Renata Scolesi). Marcha como único puntero con 59 unidades.

Próxima fecha: Santa Bárbara "B" vs Centro Naval .

Primera D1

San Albano 5, San Luis "B" 0.

Las Maristas sufrieron su segunda caída al hilo, ya que venían de perder como local frente a Banco Provincia (3-0).

Intermedia: San Albano 2, San Luis "B" 1 (Delfina María Trebucq).

Quinta: San Albano 4, San Luis "B" 2 (María Pla Lezana y Lucía Cendagorta).

Próxima fecha: San Luis "B" vs Municipalidad de Florencio Varela.

Universitario "B" 0, SITAS 2.

La "U" volvió a perder después de tres partidos, ya que venía de vencer como local a Martín Güemes (1-0) y a lo que se le agregan dos empates (V. Campana BC y L. Banfield, ambos con similares resultados: 1-1).

Intermedia: Universitario "B" 0, SITAS 2.

Quinta: Universitario "B" 4 (María Delfina Rezzónico, Morena Zitti, Milagros Ausili y Dolores Villar), SITAS 3.

Próxima fecha: Deportivo Santa Bárbara vs Universitario "B".

Primera D2

Italiano "B" 6, Everton 2 (Celeste Irisarri -2-).

Las Decanas cortaron una racha de dos triunfos consecutivos, ya que previamente habían superado a L. Universitario "C" (4-1) y V. Estudiantes "B" (3-1). Everton se volvió a complicar del descenso directo, ya que quedó a cuatro puntos de Atlético Chascomús (venció como local a San Martín "B" 2 a 1), que es el último equipo que hasta hoy está disputando el repechaje.

Intermedia: Italiano "B" 7, Everton 0.

Quinta: Italiano "B" 0, Everton 0.

Próxima fecha: Everton vs Camioneros.

Universitario "C" 0, SIC "B" 3.

La "U", que ya perdió la categoría, todavía no ganó en el actual torneo. Solamente consiguió un punto fruto del empate en su visita a Atlético Chascomús (2-2) y a lo que hay que sumarle ahora veinte dos derrotas (L. Camioneros 4-1, V. Berazategui 3-0, L. Atlético Chascomús 4-2, V. San Martín "B" 5-0, L. San Carlos 5-0, V. Miraflores Country 8-1, L. Porteño 2-1, L. Everton 5-0, V. Municipalidad de Vicente López 5-0, L. Italiano "B" 7-0, V. SIC "B" 3-0, L. B.A.C.R.C "B" 6-1, V. Estudiantes "A" 4-0, V. Camioneros 8-0, L. Berazategui 1-0, L. San Martín "B" 3-1, V. San Carlos 7-0, L. Miraflores Country 4-1, V. Porteño 1-0, V. Everton 4-1 y L. Municipalidad de Vicente López 6-0).

Intermedia: Universitario "C" 0, SIC "B" 6.

Quinta: Universitario "C" 0, SIC "B" 4.

Próxima fecha: Italiano "B" vs Universitario "C" .

Estudiantes "A" 3 (Renata Carabás, Florencia Turchetti y Micaela Biato), Porteño 0.

El Pincha volvió a la victoria, ya que viene de perder contra Everton 3 a 1, en el Country Club de City Bell.

Intermedia: Estudiantes "A" 2 (Katia Fleureau Tagliapietra y Lola Barreda), Porteño 3.

Quinta: Estudiantes "A" 5 (Clara Miculicich -2-, Renata Carrasco -2- y Justina Irigoiti), Porteño 0.

Próxima fecha: Municipalidad de Vicente López vs Estudiantes "A".

Primera D3

Gimnasia "A" 1 (Catalina Lorea), Hindú "B" 2.

Las Lobizonas volvieron a perder después de su triunfo como local a L. San Lorenzo de Almagro "B" (3-0).

Intermedia: Gimnasia "A" 1 (Micala Belén Buceta), Hindú "B" 0.

Quinta: Gimnasia "A" 4 (Pilar Alustiza -3- y Celeste Mena), Hindú "B" 2.

Próxima fecha: Vicentinos vs Gimnasia "A".

Primera D4

San Marcos 0, Santa Bárbara "D" 0.

Santa sumó el quinto partido sin perder, ya que venía de cuatro victorias consecutivas (V. Pueyrredón 1-0, V. Hurling 1-0, L. Luján RC 2-1 y V. DAOM 3-2). Tiene un partido pendiente como local frente a Náutico Hacoaj "B", que se jugará el próximo sábado 25 del corriente.

Intermedia: San Marcos 4, Santa Bárbara "D" 0.

Quinta: San Marcos 4, Santa Bárbara "D" 0.

Próxima fecha: Santa Bárbara "D" vs Old Georgian Club.

Primera E1

Santa Bárbara "C" 5 (Marina Pulido Herrera -2-, Valentina Abril Ardaist, Sofía Belén Bergallo y María Sol Annese), Hurling "C" 1.

Santa lleva once partidos sin perder, ya que acumulaba seis triunfos (L. Monte Grande "B" 3-0, L. Regatas Bella Vista: 3-0, L. Ferro Carril Oeste "B" 3-2, V. San Albano "B" 3-0, V. Centro Naval "B" 3-1 y L. Areco RC 1-0) y cuatro empates (L. Quilmes "C" 0-0, Racing Club 1-1, V. Champagnat 1-1 y L. CUBA "C" 1-1). Emparejó la posición de escolta con Los Matreros con 51 unidades, detrás del puntero, Racing Club (54).

Intermedia: Santa Bárbara "C" 4 (Lola Chicote, Emilia Spalletti, Malena Spalletti y Juanita Mazza), Hurling "C" 1.

Quinta: Santa Bárbara "C" 2 (Candela Belén Villalba), Hurling "C" 0.

Próxima fecha: Atlético y Progreso de Brandsen vs Santa Bárbara "C".

Primera E2

Liceo Naval "B" 1, Santa Bárbara "F" 1 (Pilar Busquets).

Santa arrastra cinco sin ganar, ya que arribaba a este partido con un empate (V. S.A.G. "B" 2-2) y tres caídas (L. Tigre RC 2-0, L. Universidad de La Matanza 1-0 y V. Belgrano "C" 2-0).

Intermedia: Liceo Naval "B" 1, Santa Bárbara "F" 0.

Quinta: Liceo Naval "B" 3, Santa Bárbara "F" 1 (Justina Niell).

Próxima fecha: Santa Bárbara "F" vs Belgrano "B".

Belgrano "C" 2, Estudiantes "B" 2 (Valentina Sosa Congett y Delfina Serrano).

El Pincha lleva ocho sin ganar, ya que sumaba cinco empates (L. Los Andes 0-0, V. Santa Bárbara "F" 1-1, L. Tigre RC 2-2, L. Liceo Naval "B" 1-1 y EFI Lobos 1-1) y dos derrotas (L. Universidad de La Matanza 1-0 y Belgrano "B" 3-0).

Intermedia: Belgrano "C" 1, Estudiantes "B" 0.

Quinta: Belgrano "C" 1, Estudiantes "B" 2 (Isabella Gialleonardo y Renata Cranchi Pinheiro).

Próxima fecha: Estudiantes "B" vs Municipalidad de Vicente López "B".

Primera F1

Santa Bárbara "E" 2 (Catalina Tufare y Renata García Boccolli), Racing Club "B" 0.

Santa acumula cinco partidos sin perder, ya que arrastraba una victoria (L. Country Mi Refugio 5-2) y tres empates (V. Ferro Carril Oeste "C" 1-1, Almirante Brown 3-3 y L. San Sebastián 2-2).

Intermedia: Santa Bárbara "E" 2 (Justina Goni -2-), Racing Club "B" 1.

Quinta: Santa Bárbara "E" 1 (Sofía Fernández), Racing Club "B" 1.

Próxima fecha: Colegio Manuel Belgrano "B" vs Santa Bárbara "E".

Primera F4

Club JM 3, Asociación Coronel Brandsen 1 (Milagros Vincenzi).

Las Coronelas sufrieron la segunda derrota consecutiva, ya que venían de caer como local frente a Deportivo Santa Bárbara "B" 8 a 0. Al margen hay que decir que Asociación Coronel Brandsen ya perdió la categoría por lo que la temporada próxima jugarán en Primera G.

Quinta: Club JM 8, Asociación Coronel Brandsen 1 (Lusina Anolles Martínez).

Próxima fecha: Asociación Coronel Brandsen vs Boca Juniors "A".

Deportivo Santa Bárbara "B" 1, Gimnasia "B" 1 (Paulina Mazuca Mordonini).

Las Lobizonas suman seis presentaciones sin ganar, ya que arrastraban tres empates (L. GEBA "D" 1-1, Club JM 2-2 y San Luis "C" 1-1) y dos traspiés (L. CASI "D" 1-0 y V. Boca Juniors 6-0).

Intermedia: Deportivo Santa Bárbara "B" 1, Gimnasia "B" 3 (Julieta Melina Fernández, Jimena Soledad Lazarte y Delfina Barbieri).

Quinta: Deportivo Santa Bárbara "B" 2, Gimnasia "B" 0.

Próxima fecha: Gimnasia "B" vs Lomas "C".

En lo que respecta al Metro Damas Domingo se dieron estos resultados: Zona A: Estudiantes "C" 2 (Milena Pasquet y Constanza Di Criscio), Los Andes 1 y Santa Bárbara "G" 3, San Patricio 0. Zona B: Albatros 3 (Florencia Aquín -2- y Lola Benavidez Argibay), Universitario "E" 2 (Amalia De Carli -2-).

TRIUNFO DE SANTA, EN CABALLEROS

Después de obtener el ascenso la jornada pasada a la máxima categoría del Metropolitano de caballeros, Santa Bárbara lo rubricó con una goleada como local sobre Vélez Sarsfield por 5 a 0, en el marcó de la décima fecha de dicho certamen. Los tantos fueron marcados por Juan Pedro Fernández (2), Eros José Luis Landoni (2) y Segundo Blanco. El conjunto de Gonnet cerrará su participación visitando a GEBA "B".

A todo esto, SAG de Quilmes se aseguró el segundo ascenso directo a Primera División masculina. El conjunto quilmeño superó como visitante a SAG de Los Polvorines por 5 a 4, ya que suma 34 puntos contra 37 de Santa Bárbara "A".

Por la Primera C1 de Caballeros, Everton cayó de visitante ante AACF de Quilmes 2 a 1 (Gaspar Chernavsky); mientras que por la Primera C2, Gimnasia perdió en su cancha frente a Quilmes High School Hockey Club 2 a 1 (Joaquín Miguel Bru).