Fuerte choque en Camino Centenario: una motociclista herida tras impactar contra una camioneta

Esta mañana se produjo un accidente de tránsito de fuerte impacto en la intersección de Camino Centenario y calle 511, donde una motociclista colisionó con una camioneta Ford F-100.

El siniestro ocurrió alrededor del mediodía, cuando personal de seguridad municipal y de tránsito acudió al lugar ante el aviso del siniestro vial. Al arribar, los agentes hallaron a la conductora de la moto con heridas de consideración, particularmente fracturas expuestas en sus piernas. Fue asistida inmediatamente por el SAME y trasladada al Hospital San Roque de Gonnet para recibir atención especializada.

Mientras tanto, oficiales del Comando de Patrullas trabajaron en el sitio para preservar la escena y recopilar pruebas. Se realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión. El tránsito en la zona debió ser desviado mientras se completaba la diligencia.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas”, y la Fiscalía de Delitos Culposos de turno interviene en la investigación. Además, el conductor de la camioneta quedó imputado tras las actuaciones correspondientes.