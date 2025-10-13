Fuerte choque en Camino Centenario: una motociclista herida tras impactar contra una camioneta

"Fácticamente imposible": la Justicia en La Plata rechazó la reimpresión de boletas en la Provincia
"Fácticamente imposible": la Justicia en La Plata rechazó la reimpresión de boletas en la Provincia
Los docentes universitarios confirmaron el paro y mañana tampoco habrá clases en las Facultades
Fuerte caída del dólar oficial y el blue en la apertura de la semana tras la intervención de EE.UU.
VIDEO Y FOTOS. La Toretto de La Plata, en Tribunales: "La prueba es tremenda"
Las fotos del rehén con vínculos en La Plata secuestrado por Hamas y que hoy recuperó la libertad
Promueven en el Concejo de La Plata un programa de muralismo y arte urbano
Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos
¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo y la Justicia investiga si se trata del remisero desaparecido
VIDEO. El baile viral de Nancy Pazos que prendió fuego las redes sociales
El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata
El relato de uno de los rehenes argentinos liberado por Hamas: "No sabés lo que pasamos acá"
Día del psicólogo y psicóloga: de profesión castigada a una de las más elegidas en La Plata
En Guernica, una verduleria "viral" por sus precios fue clausurada: denuncian un cierre arbitrario
Cuenta DNI anunció una explosiva tasa de interés para plazos fijos: ¿cuánto pueden rendir tus ahorros?
El regalo para Mamá encontralo en Baobab: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
Reconocen a Don Miguel Ignomiriello como Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia
The Wall Street Journal cuestiona el rescate de Argentina y pide dolarización, antes del viaje de Milei a EE UU
Acuerdo YPF-Eni: Horacio Marín proyecta el ingreso de US$300 mil millones en exportaciones y 50.000 empleos
Doble femicidio en Córdoba: encontraron la billetera del chofer en la habitación del presunto asesino
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Entrega de equipamiento y puesta en valor de una escuela de Olmos
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Planteo de profesionales químicos tras la explosión en una escuela
Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad
Otra muerte por el tránsito en la Región: los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Esta mañana se produjo un accidente de tránsito de fuerte impacto en la intersección de Camino Centenario y calle 511, donde una motociclista colisionó con una camioneta Ford F-100.
El siniestro ocurrió alrededor del mediodía, cuando personal de seguridad municipal y de tránsito acudió al lugar ante el aviso del siniestro vial. Al arribar, los agentes hallaron a la conductora de la moto con heridas de consideración, particularmente fracturas expuestas en sus piernas. Fue asistida inmediatamente por el SAME y trasladada al Hospital San Roque de Gonnet para recibir atención especializada.
Mientras tanto, oficiales del Comando de Patrullas trabajaron en el sitio para preservar la escena y recopilar pruebas. Se realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión. El tránsito en la zona debió ser desviado mientras se completaba la diligencia.
La causa fue caratulada como “lesiones culposas”, y la Fiscalía de Delitos Culposos de turno interviene en la investigación. Además, el conductor de la camioneta quedó imputado tras las actuaciones correspondientes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí