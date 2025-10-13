Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo y la Justicia investiga si se trata del remisero desaparecido

Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo y la Justicia investiga si se trata del remisero desaparecido

13 de Octubre de 2025 | 16:32
13 de Octubre de 2025 | 16:32

Escuchar esta nota

Un cuerpo fue encontrado en la ciudad entrerriana de Concordia y la Justicia investiga si pertenece a Matías Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta, el acusado de asesinar a su ex pareja y su ex suegra y de secuestrar a su hijo de 5 años.

El cadáver fue hallado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos. Las autoridades provinciales informaron que este domingo se llevaron a cabo rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el auto Toyota Corolla, aunque se cree que en un momento ya no lo conducía Palacios, si no que era Laurta.

Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este trayecto: Ruta Provincial N°22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N°18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

Encontraron la billetera del chofer en la habitación del presunto asesino

Encontraron la billetera del chofer en la habitación del presunto asesino

n las últimas horas se encontró la billetera del chofer en la habitación que alquilaba Laurta en Entre Ríos. Las autoridades provinciales informaron que este domingo se llevaron a cabo rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el auto Toyota Corolla, aunque se cree que en un momento ya no lo conducía Palacios, si no que era Laurta.

Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este recorrido: Ruta Provincial N° 22, autovía Nacional14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

 

Doble femicidio en Córdoba: encontraron la billetera del chofer en la habitación del presunto asesino
