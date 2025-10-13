El relato de uno de los rehenes argentinos liberado por Hamas: "No sabés lo que pasamos acá"

Fuerte caída del dólar oficial y el blue en el inicio de la semana
Fuerte caída del dólar oficial y el blue en el inicio de la semana
Silvia Cunio, mamá de Ariel y David, argentinos rehenes de Hamás que regresaban a Israel, se mostró este lunes reconfortada e, incluso, sorprendida por la liberación de ambos.
“Fue algo sorprendente, no me lo esperaba, una emoción muy grande”, comentó la mujer, entrevistada a primera hora de hoy por Antonio Fernández Llorente para su programa “Sin Corbata”, que se emite por la Splendid AM 990 y añadió: “Nos dijeron que estaban bien, los escuché bien”.
Luego reflexionó acerca de que siempre mantuvo las “esperanzas” de volver a verlos, a pesar de que habían caído bajo la organización armada Hamás el 7 de octubre de 2023, tras la violenta incursión que desató una guerra.
“Lo único que escuché fue: no sabés lo que pasamos acá. Mis hijos son fuertes y siempre tuvieron esperanzas”, insistió la mujer.
Otro testigo -de origen argentino- de la jornada histórica que se vivía este lunes por la mañana en Israel por la vuelta de los rehenes y la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó: “No hay que perder de vista que estamos liberando 2.000 terroristas palestinos”.
