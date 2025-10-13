Javier Milei partió rumbo a Washington: quiénes lo acompañan y cómo será su agenda

El presidente Javier Milei partió esta tarde con destino hacia Washington DC, donde mañana mantendrá una audiencia con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, luego del respaldo financiero que la gestión libertaria cerró la semana pasada con la administración republicana.

El avión oficial con la comitiva argentina partió pasadas las 15.15 horas informaron fuentes oficiales. En la antesala de su viaje, criticó al kirchnerismo porque quiere volver “a la Unión Soviética de 1917, y calificó a Cristina Kirchner como “Miss Tobillera” y aseguró que en caso de perder las elecciones su política económica “no se mueve un ápice”.

“El crecimiento económico no es algo instantáneo, pero con la minería, el oro, el litio, tierras raras, uranio, energía nuclear, el petróleo, el gas y el campo, va a haber una avalancha de dólares, nos van a salir los dólares por las orejas”, expresó.

En una extensa charla con una radio porteña, Milei afirmó que en el viaje que tenía previsto emprender esta tarde a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump lleva “múltiples temas” y vaticinó anuncios.

El mandatario recordó que desde el primer día su administración decidió “ser aliados de Estados Unidos y de Israel” y señaló que el apoyo a la Argentina de la administración de Trump “es fruto de la visión geopolítica” de Washington “que ha decidido liderar el continente y define a Argentina como un aliado”.

“Estábamos siendo torpedeados por la franquicia local del Socialismo del Siglo XXI’”, dijo aludiendo lo que definió como “el kirchnerismo y sus aliados” y explicó que “Estados Unidos lo percibió y salió en salió en apoyo de la Argentina”.

Advirtió que en caso de que el oficialismo sea derrotado en los comicios de este mes la política económica del Gobierno “no se mueve un ápice” y continuó: “No voy a cambiar la política porque la dirección es la correcta. No vamos a abandonar el equilibrio fiscal de ninguna manera”.

Sostuvo que los acuerdos con Washington hacen que “la Argentina no va a tener problemas de liquidez”, por lo cual “si el mercado no acompaña a la Argentina va a contar con el apoyo de Estados Unidos”. “Los ‘kukas’ decían que era humo, pero ahí está el tema del swap y todas las herramientas a disposición”, agregó.

En su dura crítica hacia el kirchnerismo, dijo que “el Premio Nobel de la paz para María Corina Machado es un sopapo fenomenal” para ese espacio político opositor porque implica “enrostrarles que ellos apoyan una dictadura con vínculos con el narcotráfico y el terrorismo”

“La condenada ‘Miss Tobillera (por Cristina Kirchner), condecoró a (Nicolás) Maduro con la orden del General San Martín. A un narcoterrorista, eso apoya el kirchnerismo, porque no condenan una dictadura si son amigos de ellos”, enfatizó.

Más adelante, aseveró: “Están apoyando un narco estado que se mete en los países, les manda espías y hace acciones terroristas, y no los condenan porque son socios en el ‘Socialismo del siglo 21’ esta idea que lanzó (Hugo) Chávez y hoy sigue Nicolás Maduro”.

En ese contexto, cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de quien señaló que tiene “una precaria formación económica y no sabe de equilibrio fiscal”.

“Nosotros tenemos un compromiso con la honestidad y ellos están más sucios que una papa, han sido el movimiento más corrupto de la historia con su líder condenada, son lo peor que le pasó a la Argentina”, expresó y sostuvo que “por los mismos puntos que cuestionaban a (el ex candidato José Luis) Espert ellos deberían bajar toda su lista”.

Según el mandatario, la oposición “solo busca destruir, la única propuesta que tienen es parar a Milei, romper todo lo que hacemos, indultar a la condenada y hacer una reforma agraria. Quieren ser la Unión Soviética de 1917”, recalcó.