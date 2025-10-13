Javier Milei partió rumbo a Washington: quiénes lo acompañan y cómo será su agenda

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión de boletas en Provincia y se mantiene la foto de Espert
La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión de boletas en Provincia y se mantiene la foto de Espert
Los docentes universitarios se unen al paro y mañana tampoco habría clases en las Facultades
Javier Milei partió rumbo a Washington: "Nos van a salir los dólares por las orejas"
VIDEO Y FOTOS. La Toretto de La Plata, en Tribunales: "La prueba es tremenda"
Las fotos del rehén con vínculos en La Plata secuestrado por Hamas y que hoy recuperó la libertad
Fuerte choque en Camino Centenario: una motociclista herida tras impactar contra una camioneta
Fuerte caída del dólar oficial y el blue en la apertura de la semana tras la intervención de EE.UU.
Promueven en el Concejo de La Plata un programa de muralismo y arte urbano
Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos
¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo y la Justicia investiga si se trata del remisero desaparecido
VIDEO. El baile viral de Nancy Pazos que prendió fuego las redes sociales
El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata
El relato de uno de los rehenes argentinos liberado por Hamas: "No sabés lo que pasamos acá"
Día del psicólogo y psicóloga: de profesión castigada a una de las más elegidas en La Plata
En Guernica, una verduleria "viral" por sus precios fue clausurada: denuncian un cierre arbitrario
Cuenta DNI anunció una explosiva tasa de interés para plazos fijos: ¿cuánto pueden rendir tus ahorros?
El regalo para Mamá encontralo en Baobab: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
Reconocen a Don Miguel Ignomiriello como Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia
The Wall Street Journal cuestiona el rescate de Argentina y pide dolarización, antes del viaje de Milei a EE UU
Acuerdo YPF-Eni: Horacio Marín proyecta el ingreso de US$300 mil millones en exportaciones y 50.000 empleos
Doble femicidio en Córdoba: encontraron la billetera del chofer en la habitación del presunto asesino
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Entrega de equipamiento y puesta en valor de una escuela de Olmos
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Planteo de profesionales químicos tras la explosión en una escuela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei partió esta tarde con destino hacia Washington DC, donde mañana mantendrá una audiencia con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, luego del respaldo financiero que la gestión libertaria cerró la semana pasada con la administración republicana.
El avión oficial con la comitiva argentina partió pasadas las 15.15 horas informaron fuentes oficiales. En la antesala de su viaje, criticó al kirchnerismo porque quiere volver “a la Unión Soviética de 1917, y calificó a Cristina Kirchner como “Miss Tobillera” y aseguró que en caso de perder las elecciones su política económica “no se mueve un ápice”.
“El crecimiento económico no es algo instantáneo, pero con la minería, el oro, el litio, tierras raras, uranio, energía nuclear, el petróleo, el gas y el campo, va a haber una avalancha de dólares, nos van a salir los dólares por las orejas”, expresó.
En una extensa charla con una radio porteña, Milei afirmó que en el viaje que tenía previsto emprender esta tarde a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump lleva “múltiples temas” y vaticinó anuncios.
El mandatario recordó que desde el primer día su administración decidió “ser aliados de Estados Unidos y de Israel” y señaló que el apoyo a la Argentina de la administración de Trump “es fruto de la visión geopolítica” de Washington “que ha decidido liderar el continente y define a Argentina como un aliado”.
“Estábamos siendo torpedeados por la franquicia local del Socialismo del Siglo XXI’”, dijo aludiendo lo que definió como “el kirchnerismo y sus aliados” y explicó que “Estados Unidos lo percibió y salió en salió en apoyo de la Argentina”.
LE PUEDE INTERESAR
"Fácticamente imposible": la Justicia en La Plata rechazó la reimpresión de boletas en la Provincia
Advirtió que en caso de que el oficialismo sea derrotado en los comicios de este mes la política económica del Gobierno “no se mueve un ápice” y continuó: “No voy a cambiar la política porque la dirección es la correcta. No vamos a abandonar el equilibrio fiscal de ninguna manera”.
Sostuvo que los acuerdos con Washington hacen que “la Argentina no va a tener problemas de liquidez”, por lo cual “si el mercado no acompaña a la Argentina va a contar con el apoyo de Estados Unidos”. “Los ‘kukas’ decían que era humo, pero ahí está el tema del swap y todas las herramientas a disposición”, agregó.
En su dura crítica hacia el kirchnerismo, dijo que “el Premio Nobel de la paz para María Corina Machado es un sopapo fenomenal” para ese espacio político opositor porque implica “enrostrarles que ellos apoyan una dictadura con vínculos con el narcotráfico y el terrorismo”
“La condenada ‘Miss Tobillera (por Cristina Kirchner), condecoró a (Nicolás) Maduro con la orden del General San Martín. A un narcoterrorista, eso apoya el kirchnerismo, porque no condenan una dictadura si son amigos de ellos”, enfatizó.
Más adelante, aseveró: “Están apoyando un narco estado que se mete en los países, les manda espías y hace acciones terroristas, y no los condenan porque son socios en el ‘Socialismo del siglo 21’ esta idea que lanzó (Hugo) Chávez y hoy sigue Nicolás Maduro”.
En ese contexto, cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de quien señaló que tiene “una precaria formación económica y no sabe de equilibrio fiscal”.
“Nosotros tenemos un compromiso con la honestidad y ellos están más sucios que una papa, han sido el movimiento más corrupto de la historia con su líder condenada, son lo peor que le pasó a la Argentina”, expresó y sostuvo que “por los mismos puntos que cuestionaban a (el ex candidato José Luis) Espert ellos deberían bajar toda su lista”.
Según el mandatario, la oposición “solo busca destruir, la única propuesta que tienen es parar a Milei, romper todo lo que hacemos, indultar a la condenada y hacer una reforma agraria. Quieren ser la Unión Soviética de 1917”, recalcó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí