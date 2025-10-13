Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |Desde las 18, por You Tube de El Día

13/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Principio de paz entre Israel - Palestina, se viene el clásico platense y Día del Psicólogo

13 de Octubre de 2025 | 18:18

Escuchar esta nota

Este es el 40° programa de Un Día más, el streaming del diario El Día con la conducción de Sergio Pomares. De lunes a viernes, desde las 18 horas por You Tube. El mundo habla del principio de paz entre Israel y Palestina, se acerca el clásico entre Estudiantes y Gimnasia y Día del Psicólogo en Argentina.

 

Mirá el programa en vivo

LE PUEDE INTERESAR

Promueven en el Concejo de La Plata un programa de muralismo y arte urbano

LE PUEDE INTERESAR

EN VIVO | Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

 

 

Ediciones anteriores

9/10/2025 | UN DÍA MÁS. El fútbol llora a Russo, hablamos con Tomás Etcheverry y el suceso Reichardt

8/10/2025 | UN DÍA MÁS. Maximalismo urbano, decoración y los bandidos de la patagonia 

7/10/2025 | UN DÍAS MÁS. Todos contra Tapia, lo que dejó el show de Milei y fuerte denuncia en La Plata

6/10/2025 | UN DÍA MÁS. Alegría en Tricolores y festejos en el rugby platense

03/10/2025 | UN DÍA MÁS. Día del dentista, Abel Pintos en EL DÍA y la respuesta de Espert 

01/10/2025 | UN DIA MAS. Día del encargado, más aumentos y ¿un niño platense record Guinness?

30/9/2025 | UN DIA MÁS. Lo que no se vio de los Martín Fierro y el Pincha en Rosario 

29/9/2025 | UN DIA MAS. Gimnasia, el caso Merlo y la actualidad del Lobo por Facundo Ache y Analisis de la IA (Inteligencia Artifial) por Cesar Estrebou.

25/9/2025 | UN DIA MAS. Martín Cabrera y la previa del partido de Estudiantes y Flamengo. Los estrenos de la semana. Día del colectivero.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata

Los docentes universitarios se unen al paro y mañana tampoco habría clases en las Facultades

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

EN VIVO | Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias

Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos

Las fotos del rehén con vínculos en La Plata secuestrado por Hamas y que hoy recuperó la libertad

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
Últimas noticias de La Ciudad

Promueven en el Concejo de La Plata un programa de muralismo y arte urbano

EN VIVO | Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Los docentes universitarios se unen al paro y mañana tampoco habría clases en las Facultades

Entrega de equipamiento y puesta en valor de una escuela de Olmos
Policiales
Fuerte choque en Camino Centenario: una motociclista herida tras impactar contra una camioneta
Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo y la Justicia investiga si se trata del remisero desaparecido
VIDEO Y FOTOS. La Toretto de La Plata, en Tribunales: "La prueba es tremenda"
Doble femicidio en Córdoba: encontraron la billetera del chofer en la habitación del presunto asesino
Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos
Espectáculos
VIDEO. El baile viral de Nancy Pazos que prendió fuego las redes sociales
Nico Vázquez rompió el silencio y contó todo sobre su relación con Dai Fernández: "Es la realidad"
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
“Animal”: un veterinario rural en el mundo de los “perrhijos”
Información General
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
Deportes
Reconocen a Don Miguel Ignomiriello como Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El peor momento de River: cuarta derrota
Lanús se llevó un premio demasiado grande

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla