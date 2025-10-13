Promueven en el Concejo Deliberante de La Plata un programa de muralismo y arte urbano

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión de boletas en Provincia y se mantiene la foto de Espert
La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión de boletas en Provincia y se mantiene la foto de Espert
Mediante un proyecto de ordenanza, cuya autoría pertenece al concejal radical Diego Rovella, se propone la creación del "Programa de Muralismo y Arte Urbano Platense", destinado a promover "la intervención artística en el espacio público como herramienta de embellecimiento, expresión cultural y fortalecimiento de la identidad local.
Los objetivos del mencionado programa serán, según indica Rovella en el mismo, son: a) Promover el arte urbano para la puesta en valor del paisaje de la ciudad y sus barrios; b) Generar un canal de expresión y una fuente de trabajo para los artistas locales; c) Fortalecer la identidad cultural y el sentido de pertenencia de las distintas comunidades barriales; d) Prevenir la vandalización de muros a través de la creación artística consensuada.
El Ejecutivo municipal, a través de las áreas que determine, "creará y administrará los siguientes registros públicos, gratuitos y de acceso online: a) Registro Único de Muralistas Platenses (RUMP): En el cual podrán inscribirse artistas individuales o colectivos artísticos residentes en nuestra Ciudad, presentando sus propuestas o portfolio de trabajos. b) Registro de Muros Disponibles (RMD): En el cual podrán inscribirse tanto las dependencias municipales como los propietarios particulares que deseen poner a disposición frentes, medianeras o muros de su propiedad para la realización de obras.
El citado proyecto de ordenanza menciona que "El Municipio actuará como nexo entre los artistas inscriptos en el RUMP y
los muros disponibles en el RMD. Las propuestas artísticas serán evaluadas por la autoridad de aplicación, priorizando aquellas que refieran a la historia, la cultura, el ambiente, el deporte y los personajes ilustres de la ciudad y sus barrios".
Asimismo, "el Municipio podrá cofinanciar la realización de los murales aprobados a través de la provisión de materiales (pinturas, andamios, etc.) y la promoción oficial de la obra y sus autores", mientras que las obras realizadas bajo este programa "serán consideradas parte del patrimonio cultural urbano de la ciudad, siendo el propio municipio quien "promoverá su cuidado y preservación".
Rovella señala en sus fundamentos que "El paisaje de nuestros barrios se ve a menudo afectado por la proliferación de muros grises, medianeras deterioradas y grafitis que generan una sensación de abandono y afean nuestro entorno. Cada uno de esos muros, sin embargo, representa una oportunidad".
Al mismo tiempo, agrega Rovella, "se propone una solución creativa, económica y participativa: transformar esos lienzos de cemento en galerías de arte a cielo abierto, que cuenten nuestras propias historias. Proponemos crear un programa que conecte el talento de nuestros artistas locales con la voluntad de los vecinos de mejorar su propio barrio".
"Los beneficios son varios: se recupera y embellece el espacio público, se fortalece la identidad barrial, se genera una fuente de trabajo y visibilidad para nuestros artistas platenses y se reemplaza el vandalismo anónimo por la expresión artística consensuada y de calidad", afirmó el titular del bloque de concejales de la UCR, autor del proyecto de ordenanza.
Finalmente, Rovella afirma que "Impulsamos este proyecto convencidos de que invertir en cultura es invertir en cohesión social. Se trata de una política pública que fomenta la colaboración entre el Estado, los privados y la comunidad artística para construir, entre todos, una ciudad más bella, más integrada y con un mayor sentido de pertenencia".
