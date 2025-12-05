Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas
No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata
Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul
Argentina conoce a sus rivales para el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo seguirlo online
Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda
Colapinto finalizó en el top 10 en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi
Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras
SOLICITADA | No pongamos en riesgo la salud de nuestros niños: las vacunas son seguras y salvan vida
Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto
Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto
¡Últimos días! Cuándo cierra la inscripción a las facultades de la UNLP
Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Calles con "récord" de baches en City Bell y el reclamo de asfalto que lleva años: "¡Basta de parches!"
¡Cuando el río suena...!: Alberto Fernández habría vuelto a apostar al amor y se habla de nueva novia
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Cuenta DNI activó este viernes una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Qué se sabe del reencuentro masivo de exalumnos del Colegio Nacional
“De la campana al timbre”: un libro que recorre la historia del Colegio
El plan completo de ABSA para 2026: suba de 40% en febrero y ajustes bimestrales del 4%
La tarea solidaria convoca: los jóvenes, de la política al voluntariado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no podrá tomar deuda porque no cumple con la ley de responsabilidad fiscal.
"Hay una ley de responsabilidad fiscal, de 2004, donde las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla", explicó el funcionario nacional.
En esa línea, profundizó: “Técnicamente, lo que es deuda nueva, hoy no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley”.
“Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación. Eso es un tema que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ha venido repitiendo a las provincias”, remató Caputo.
Ayer, la Legislatura bonaerense aprobó la Ley de Financiamiento que autoriza al gobernador a tomar deuda por USD3.685 millones. La norma, sancionada tras una sesión que se extendió durante más de 14 horas, habilita al Ejecutivo bonaerense a refinanciar pasivos por USD 1.990 millones, realizar operaciones por USD 1.045 millones en el sector público y otorgar fondos a empresas estatales, como AUBASA y Buenos Aires Energía.
LE PUEDE INTERESAR
Argentina vuelve al mercado internacional de deuda
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí