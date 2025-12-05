Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan a la Provincia: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
Pocas horas después de que el gobernador, Axel Kicillof, consiguiera en la Legislatura la autorización para tomar deuda por hasta 3.685 millones, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) envió una carta dirigida al Ministerio de Trabajo para exigir por la “indispensable” reapertura de las negociaciones paritarias.
Según pudo saber este diario, la celeridad del reclamo, a menos de 24 horas de cumplido el trámite legislativo, generó cierto malestar en la Provincia, donde hasta ayer no había fecha para la nueva convocatoria.
La última vez que los representantes de los empleados nucleados en la ley 10.430 se vieron cara a cara con los funcionarios provinciales fue el martes 18 de noviembre. Dos días después fue el turno de los docentes y judiciales. En ninguno de esos encuentros hubo oferta y la discusión salarial sufrió un virtual estancamiento.
De acuerdo con lo que pudo recoger este diario de fuentes sindicales, la Provincia supeditó cualquier aumento y hasta el pago en tiempo y forma de los aguinaldos de diciembre a la suerte de la Ley de Financiamiento. Algo que finalmente en la madrugada de ayer el oficialismo logró aprobar con los apoyos del peronismo y aliados.
Los primeros en hacerse eco de esa victoria fueron, como se dijo, los estatales de ATE, que salieron a pedir por la continuidad de la negociación “en este contexto donde la inflación sigue apremiando el bolsillo de nuestros compañeros y compañeras”.
En este sentido, solicitaron por una actualización de los haberes, “con el objeto de garantizar que los salarios no pierdan a manos de la inflación” y que además se contemple una recuperación real del poder adquisitivo dañado.
El último acuerdo entre la Provincia y los trabajadores de la administración pública data del mes de agosto, cuando aceptaron una suba del 5% (en dos tramos), acumulando en el año un incremento del 25,9%, apenas por encima de la inflación del período.
La misma propuesta firmaron entonces los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que el mes pasado presionaron directamente a los legisladores para que destrabaran el debate del endeudamiento votado en las últimas horas: “El aumento salarial es prioritario, por eso la Legislatura debe aprobar las leyes presupuestarias”, advirtieron.
Incluso el miércoles, mientras sesionaba la Legislatura, estatales, docentes y judiciales concentraron frente al recinto parlamentario para exigirle a diputados y senadores “que traten las leyes que necesitamos para que se resuelva la cuestión del financiamiento en la Provincia, fundamental para el funcionamiento del Estado y fortalecer el salario”, dijeron. Además, apuntaron contra el gobierno nacional que, acusaron, “le debe $13 billones a la provincia de Buenos Aires (...). Por eso reclamamos que voten favorablemente”, insistieron.
Ahora, con la autorización para tomar deuda otorgada a Kicillof, los gremios entienden que la Provincia cuenta con recursos suficientes como para avanzar con una oferta salarial que aún no recibieron y por la que esperan ser convocados.
