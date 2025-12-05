Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

Política y Economía |Kicillof y la condición para negociar aumentos y pagar el aguinaldo

Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan a la Provincia: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?

Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan a la Provincia: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?

El reclamo de los gremios frente a la Legislatura / suteba

5 de Diciembre de 2025 | 02:07
Edición impresa

Pocas horas después de que el gobernador, Axel Kicillof, consiguiera en la Legislatura la autorización para tomar deuda por hasta 3.685 millones, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) envió una carta dirigida al Ministerio de Trabajo para exigir por la “indispensable” reapertura de las negociaciones paritarias.

Según pudo saber este diario, la celeridad del reclamo, a menos de 24 horas de cumplido el trámite legislativo, generó cierto malestar en la Provincia, donde hasta ayer no había fecha para la nueva convocatoria.

La última vez que los representantes de los empleados nucleados en la ley 10.430 se vieron cara a cara con los funcionarios provinciales fue el martes 18 de noviembre. Dos días después fue el turno de los docentes y judiciales. En ninguno de esos encuentros hubo oferta y la discusión salarial sufrió un virtual estancamiento.

De acuerdo con lo que pudo recoger este diario de fuentes sindicales, la Provincia supeditó cualquier aumento y hasta el pago en tiempo y forma de los aguinaldos de diciembre a la suerte de la Ley de Financiamiento. Algo que finalmente en la madrugada de ayer el oficialismo logró aprobar con los apoyos del peronismo y aliados.

Los primeros en hacerse eco de esa victoria fueron, como se dijo, los estatales de ATE, que salieron a pedir por la continuidad de la negociación “en este contexto donde la inflación sigue apremiando el bolsillo de nuestros compañeros y compañeras”.

En este sentido, solicitaron por una actualización de los haberes, “con el objeto de garantizar que los salarios no pierdan a manos de la inflación” y que además se contemple una recuperación real del poder adquisitivo dañado.

LE PUEDE INTERESAR

Predominio de libertarios y peronistas en la Cámara baja

LE PUEDE INTERESAR

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

El último acuerdo entre la Provincia y los trabajadores de la administración pública data del mes de agosto, cuando aceptaron una suba del 5% (en dos tramos), acumulando en el año un incremento del 25,9%, apenas por encima de la inflación del período.

La misma propuesta firmaron entonces los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que el mes pasado presionaron directamente a los legisladores para que destrabaran el debate del endeudamiento votado en las últimas horas: “El aumento salarial es prioritario, por eso la Legislatura debe aprobar las leyes presupuestarias”, advirtieron.

Incluso el miércoles, mientras sesionaba la Legislatura, estatales, docentes y judiciales concentraron frente al recinto parlamentario para exigirle a diputados y senadores “que traten las leyes que necesitamos para que se resuelva la cuestión del financiamiento en la Provincia, fundamental para el funcionamiento del Estado y fortalecer el salario”, dijeron. Además, apuntaron contra el gobierno nacional que, acusaron, “le debe $13 billones a la provincia de Buenos Aires (...). Por eso reclamamos que voten favorablemente”, insistieron.

Ahora, con la autorización para tomar deuda otorgada a Kicillof, los gremios entienden que la Provincia cuenta con recursos suficientes como para avanzar con una oferta salarial que aún no recibieron y por la que esperan ser convocados.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Estatales bonaerenses reclaman reabrir urgente la discusión salarial

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
+ Leidas

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

El dinero que recibió el León por la Copa

Anacleto tomó las riendas de Gimnasia: cuáles son las primeras medidas que tomará
Últimas noticias de Política y Economía

El elogio de Milei a Caputo tras el anuncio: "El mejor de todos los tiempos"

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"

Argentina vuelve al mercado internacional de capitales

¡Cuando el río suena...!: Alberto Fernández habría vuelto a apostar al amor y se habla de nueva novia
Policiales
No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas
Otro comerciante platense blanco de la delincuencia
Confesó que mató a su ex esposa y enfrenta un pedido de perpetua
Caso Nora Dalmasso: tres fiscales van a jury
Extraditan a brasileños capturados en La Plata
Espectáculos
Emotiva reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara: “Aprendí mucho de eso”
Mezasas: Invitados de lujo para Mirta Legrand y Juana Viale
El sofisticado look elegido por Rocío Pardo para su boda por civil con Nico Cabré, las fotos
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Filosa propuesta de Cinthia Fernández a Wanda Nara, los detalles 
Deportes
Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras
Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul
Colapinto finalizó en el top 10 en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi
Argentina conoce a sus rivales para el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo seguirlo online
Los otros duelos eliminatorios en el clásico de La Plata
Información General
Educación financiera: los jóvenes la “aprenden” en las redes
Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google este año
Los números de la suerte del viernes 05 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla