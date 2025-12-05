Colapinto finalizó en el top 10 en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
Lando Norris, piloto de McLaren y líder del campeonato, se quedó con el primer puesto en el inicio de las pruebas libres
El piloto británico Lando Norris (McLaren) finalizó en el primer puesto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dabi, correspondiente a la vigésimo cuarta y última fecha del campeonato de Fórmula 1.
Norris, que este domingo buscará ganar el campeonato de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, registró un tiempo de 1:24,485 y le sacó solo ocho milésimas a su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), otro de los aspirantes al título.
A su vez, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) también terminó muy cerca de la punta y quedó a solo 16 milésimas de Norris.
Por otra parte, el argentino Franco Colapinto tuvo una sólida actuación para finalizar décimo, ya que en su mejor registro de vuelta quedó a solo 370 milésimas de Norris en el Circuito de Yas Marina.
La práctica libre 1 del GP de Abu Dabi contó con la presencia de varios pilotos de reserva. Entre ellos estuvo el mexicano Patricio O´Ward, quien reemplazó en McLaren al australiano Oscar Piastri.
Este último, que también tiene chances de ser campeón este fin de semana, tendrá que dar muchas vueltas en las prácticas libres 2 y 3 para ponerse a tono de cara a la clasificación de este sábado.
La actividad en el GP de Abu Dabi continuará a las 10, con la práctica libre 2.
