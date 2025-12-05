Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

La Ciudad |Contiene cuatro volúmenes

“De la campana al timbre”: un libro que recorre la historia del Colegio

“De la campana al timbre”: un libro que recorre la historia del Colegio

La obra de marcelo rimoldi fue presentada el pasado miércoles en el colegio nacional “rafael hernández”

5 de Diciembre de 2025 | 02:56
Edición impresa

La obra “De la campana al timbre. El Colegio Nacional de La Plata”, dividida en cuatro volúmenes, exhibe la reconstrucción del pasado de la entidad educativa, tanto lo que ocurría dentro como fuera de la institución.

El autor, Marcelo Rimoldi, buscó destacar a lo largo de los ejemplares extensos, el origen plagado de dificultades y la consagración del Colegio Nacional como baluarte de la educación pública.

Así, el libro narra la expansiva influencia ambiental en cada una de las cuatro sedes en las que el colegio funcionó y su impacto en la cultura local.

Entre sus líneas, la obra hace foco en los años de la fundación -febrero de 1885- y su relación con la “incipiente y trastabillante realidad de la flamante ciudad de La Plata”, expresó Rimoldi, y también en sus primeros cincuenta años: “Con un esfuerzo hasta hoy no puesto a la luz, no sin encomiables logros, pudo superar la sobrevivencia y afianzarse alrededor de su primer cincuentenario”, agregó el autor.

La obra, entonces, establece un recorrido por los diferentes conflictos sucedidos durante ese medio siglo: la búsqueda de una sede definitiva, su anexión a la Universidad Nacional en 1907 y las dificultades como colegio universitario, entre otros temas.

Así la va describiendo como una institución señera de la cultura argentina, tanto por su “protagonismo también en el campo académico, social y político, como el ejercido dentro del movimiento de la Reforma Universitaria entre 1919 y 1921”, detalló.

LE PUEDE INTERESAR

Convocan a donar sangre ante la baja de voluntarios

LE PUEDE INTERESAR

Actividades: Club de lectura para chicos, feria de Navidad y peña de fin de año

El autor concluyó en que su trabajo “pretende constituir una puesta en valor de un pasado en muchas aspectos ignoto y, en otros, poco conocido o, lo que resulta más preocupante, decididamente mal conocido”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
+ Leidas

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

El dinero que recibió el León por la Copa

Anacleto tomó las riendas de Gimnasia: cuáles son las primeras medidas que tomará
Últimas noticias de La Ciudad

¡Últimos días! Cuándo cierra la inscripción a las facultades de la UNLP

Calles con "récord" de baches en City Bell y el reclamo de asfalto que lleva años: "¡Basta de parches!"

Cuenta DNI activó este viernes una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro

¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
Información General
Educación financiera: los jóvenes la “aprenden” en las redes
Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google este año
Los números de la suerte del viernes 05 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Deportes
Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras
Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul
Colapinto finalizó en el top 10 en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi
Argentina conoce a sus rivales para el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo seguirlo online
Los otros duelos eliminatorios en el clásico de La Plata
Policiales
No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas
Otro comerciante platense blanco de la delincuencia
Confesó que mató a su ex esposa y enfrenta un pedido de perpetua
Caso Nora Dalmasso: tres fiscales van a jury
Extraditan a brasileños capturados en La Plata
Espectáculos
Emotiva reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara: “Aprendí mucho de eso”
Mezasas: Invitados de lujo para Mirta Legrand y Juana Viale
El sofisticado look elegido por Rocío Pardo para su boda por civil con Nico Cabré, las fotos
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Filosa propuesta de Cinthia Fernández a Wanda Nara, los detalles 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla