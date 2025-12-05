“De la campana al timbre”: un libro que recorre la historia del Colegio

La obra de marcelo rimoldi fue presentada el pasado miércoles en el colegio nacional “rafael hernández”

La obra “De la campana al timbre. El Colegio Nacional de La Plata”, dividida en cuatro volúmenes, exhibe la reconstrucción del pasado de la entidad educativa, tanto lo que ocurría dentro como fuera de la institución.

El autor, Marcelo Rimoldi, buscó destacar a lo largo de los ejemplares extensos, el origen plagado de dificultades y la consagración del Colegio Nacional como baluarte de la educación pública.

Así, el libro narra la expansiva influencia ambiental en cada una de las cuatro sedes en las que el colegio funcionó y su impacto en la cultura local.

Entre sus líneas, la obra hace foco en los años de la fundación -febrero de 1885- y su relación con la “incipiente y trastabillante realidad de la flamante ciudad de La Plata”, expresó Rimoldi, y también en sus primeros cincuenta años: “Con un esfuerzo hasta hoy no puesto a la luz, no sin encomiables logros, pudo superar la sobrevivencia y afianzarse alrededor de su primer cincuentenario”, agregó el autor.

La obra, entonces, establece un recorrido por los diferentes conflictos sucedidos durante ese medio siglo: la búsqueda de una sede definitiva, su anexión a la Universidad Nacional en 1907 y las dificultades como colegio universitario, entre otros temas.

Así la va describiendo como una institución señera de la cultura argentina, tanto por su “protagonismo también en el campo académico, social y político, como el ejercido dentro del movimiento de la Reforma Universitaria entre 1919 y 1921”, detalló.

El autor concluyó en que su trabajo “pretende constituir una puesta en valor de un pasado en muchas aspectos ignoto y, en otros, poco conocido o, lo que resulta más preocupante, decididamente mal conocido”.