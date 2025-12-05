Gimnasia-Estudiantes jugarán un clásico para la historia. Al menos un partido único que tiene como premio el pase a la final del torneo Clausura, con todo lo que eso significa. Por eso la expectativa en aumento, el nerviosismo y la tensión que se instala en un mes particularmente difícil. Asoma como el partido más desafiante de los últimos años y si quien lo gana luego es campeón tendrá más adjetivos todavía.

Como ya se informó hubo otros clásicos muy importantes a lo largo de la historia. el de 1996, en el cual Gimnasia tuvo la posibilidad de ser campeón en 57 y 1, pero también el de 1945, en el cual el Lobo perdió la categoría tras ser derrotado 3-1 en la última fecha por el elenco estudiantil.

Hubo más. El cruce de la Copa Centenario fue uno de ellos. El Lobo eliminó a Estudiantes y más tarde fue campeón. Ganó 1-0 como local y una semana después igualó 0-0 de visitante. Luego fue dejando en el camino a Newell’s, Argentinos, Belgrano y River en la final para levantar la Copa.

El primer partido, lo dicho, se jugó en elBosque el 26 de junio de 1993. En ese mismo fin de semana arrancaron los otros duelos en su mnayoría jugados por equipos mixtos con titulares y algunos suplentes. mientras tanto se iniciaba la Copa América en Ecuador con la Selección del Ccoco Basile como protagonista.

El partido se jugó como un clásico. Mucha pica entre algunos jugadores y tribunas casi colmadas. Palo y palo y pocas diferencias aunque el Mellizo Guillermo ya empoezaba a mostrar condiciones y enloqueció a la defensa Pincha, tuvo un fuerte cruce con el arquero Marcelo Yorno y fue partícipe de la expulsión al Avión Ramírez.

Pero el partido se terminó a los 15 minutos, cuando un piedrazo impactó en la cara de Juan Carlos Biscay, el árbitro del partido, a quien los hinchas visitantes le recriminaban la expulsión y una serie de fallos. El partido se suspendió y días después se le dio por ganado al Lobo por 1-0, con multa económica a un rival que ya tenía muchos problemas económicos y una CD que asumía sin avales, ni buen horizonte: la de José Riccione.

Gimnasia (1): Cristante; San Esteban, Morant, Ortiz (c), Talarico; Pablo Fernández, Montelongo, Bianco y Favio Fernández; Galetti y Guillermo Barros Schelotto. DT: Carlos Ramaciotti-Edgardo Sbrissa. Suplentes: Noce, Pereyra, Mónaco, Gustavo Barros Schelotto y Caballero.

Estudiantes (0): Yorno (c); Erbín, De Santis, Prátola, Ramírez; Gaitán, Peinado, Suárez, Cassiano; Percudani y Calderón. DT: José María Silvero. Suplentes: Sanelli, Squadrone, Palermo, Ponte y J.S. Verón

Gol: ST 8’ Guillermo Barros Schelotto (G).

Cambios: no hubo.

Incidencias: ST 13’ expusado Ramirez (E) por juego brusco. ST 15’ partido suspendido por el impacto de un proyectil en el rostro de Juan Carlos Biscay, el árbitro del partido.

La revancha tuvo lugar el domingo 4 de julio en 57 y 1. Mismo clima del partido anterior pero algunas bajas en el Pincha, por la expulsión y el informe del árbitro post final del encuentro. Por ejemplo se produjo el debut del pibe Sanelli bajo la dirección interina de José María Silvero.

Estudiantes (0): Sanelli; Prátola, Erbín, Fontana, Squadrone; Leo Suárez, Peinado (c), París, Caldeón; Percudani y Palermo. DT: José María Silvero. Suplentes: San Martín, Diego Capria, Gaitán, Amato y Ponte.

Gimnasia (0): Noce; San Esteban, Morant, Ortiz, Dopazo (c); Bianco, Talarico, Mónaco, Favio Fernández; Guillermo BArros Schelotto y Galetti. DT: Carlos Ramaciotti-Edgardo Sbrissa. Suplentes: Gregorutti, Zwenger, Gustavo Barros Schelotto, Stremiz y Fabián Fernández.

Goles: no hubo.

Cambios: ST 25’ Amato por Suárez (E), 28’ Gaitán por Prátola (E); 39’ Zwenger por Favio Fernández (G).

Incidencias: ST: 25’ expulsado Palermo (E).

Cancha: Estudiantes

Árbitro: Juan Antonio Bava.

aquellos cruces por la copa sudamericana

Más cercanos en el tiempo están los duelos de la Copa Sudamericana 2014, los primeros y únicos (hasta el momento) cruces internacionales. En aquellos años los equipos de un mismo país empezaban eliminándose entre ellos y el sorteo quiso que sean los platenses. Fue un cimbronazo.

El primer partido tuvo lugar en el estadio de Gimnasia. El equipo, tras el ascenso, habría logrado la clasificación a este torneo en el cual había realziado una buena excursión en 2006. Ese primer partido no dio lugar a nada: fue aburrido, los dos equipos jugaron con temor y no tuvo el clima que se esperaba porque los organismos de seguridad no permitieron que se jugase de noche y limitó el aforo. Todo quedó para la revancha y un dato a tener en cuenta: el gol de visitante valía doble en esos años.

Gimnasia (0): Fernando Monetti; Facundo Oreja, Osvaldo Barsottini, Juan Quiroga y Lucas Licht; Omar Pouso; Jorge Rojas, Álvaro Fernández, Ignacio Fernández y Javier Mendoza; y Pablo Vegetti. DT: Pedro Troglio. Suplentes: Yair Bonnin, Maximiliano Coronel, Oliver Benítez, Dardo Miloc, Ezequiel Bonifacio, Nery Cardozo y Walter Bou.

Estudiantes (0): Agustín Silva; Leonardo Jara, Leandro Desábato, Jonathan Schunke y Germán Ré; Carlos Auzqui, Gastón Gil Romero, Román Martínez y Joaquín Correa; Diego Vera y Guido Carrillo. DT: Mauricio Pellegrino. Suplentes: Hilario Navarro,Mauricio Rosales, Israel Damonte, Gabriel Graciani, Sebastián Prediger, Mauricio Carrasco y Ezequiel Cerutti.

Goles: no hubo.

Cambios: PT: 36’ Rosales x Ré (E). ST: 13’ Bou x Rojas (G), 17′ Miloc x Pouso (G), 25’ Bonifacio x I. Fernández (G), 34’ Cerutti x Auzqui (E) y 45’ Graciani x Correa (E).

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitro: Diego Abal.

La revancha fue otra cosa. Se disputó en el estadio Ciudad de La Plata de noche y con un clima de final. Los dos equipos jugaron de otra manera. Ahora sí se animaron un poco más y hubo situacionmes de gol. El Pincha se mostró más picante y aprovechándose de mejores individualidades logró llegar al gol en el arranque del segundo tiempo, con el “hombrazo” del uruguayo Diego Vera. Lo buscó el Lobo y dos veces estuvo muy cerca. Walter Bou tuvo el empate en el final que le hubiese dado la clasificación. El final terminó con empujones y gresca. Pasó el Pincha se se fue a Montevideo.

Estudiantes (1): Agustín Silva; Leonardo Jara, Jonathan Schunke, Leandro Desábato y Mauricio Rosales; Carlos Auzqui, Israel Damonte, Román Martínez y Joaquín Correa; Diego Vera y Guido Carrillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Gimnasia (0): Fernando Monetti; Facundo Oreja, Osvaldo Barsottini, Juan Quiroga y Lucas Licht; Omar Pouso; Jorge Rojas, Álvaro Fernández, Ignacio Fernández, Javier Mendoza; y Pablo Vegetti. DT: Pedro Troglio.

Gol: ST 4’ Vera (E).

Cambios: ST 17’ Matías Aguirregaray por Correa (E); 22’ Waltero Bou por Pouso (G); 25’ Ezequiel Cerutti por Vera (E); 28’ Diego Nicolaievsky por Mendoza (G); 38’ Nery Cardozo por Oreja (G); 39’ Sebastián Prediger por Auzqui (E).

Expulsado: ST 50 Licht (G).

Estadio: Ciudad de La Plata.

Árbitro: Néstor Pitana.