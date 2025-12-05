Calles con "récord" de baches en City Bell y el reclamo de asfalto que lleva años: "¡Basta de parches!"

En un sector de City Bell los vecinos se quejan por los pozos que, además de romper los autos y dificulta el tránsito de motos y bicicletas, hacen que las calles se tornen intransitables. Se trata del tramo de la calle 476, entre 31 y 132 bis, donde los lectores de EL DIA que se comunicaron al WhatsApp (+5492214779896) aseguran que "hay más de 100 baches y es todo un récord para La Plata".

Según contaron, el reclamo "viene desde hace muchos años. Esta zona creció exponencialmente y ninguno de los intendentes tomó nota. Tenemos quejas y quejas en la delegación pero nadie nos escucha". Y agregaron que "vienen una o dos veces por año, pero la emparchan y en 15 días vuelve a romperse. Y ahí otra vez, a esperar un año o medio para que vuelvan. ¡Basta de parches! Queremos el asfalto".

También destacaron que los días de lluvia la situación empeora, no sólo porque se forma un lodazal, sino porque el agua provoca que los pozos se agranden cada vez más. "Esto afecta a unas 100 familias, y no son solo dos cuadras, hay que sumarle que la 132 bis que va a la plaza La Emilia también está destruida, y quizás hasta peor. Por eso es que tenemos todos los accesos en mal estado". Por último destacaron que "teníamos la esperanza que en el último plan de asfaltado de calles antes de las elecciones nos iban a incluir, pero se ve que no les importa esta zona. Igual no perdemos las esperanzas, vamos a seguir insistiendo con el pedido de que asfalten estas tres calles que tanto nos complican en el día a día".