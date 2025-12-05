Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

La Ciudad |En la 307, 275, y 506 hubo ayer retención de tareas de choferes

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

Duró un par de horas. Las empresas abonaron los sueldos y se normalizó el servicio. Hoy se convocó a un paro de choferes en el AMBA

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

la retención de tareas dejó a pie a usuarios por la tarde / g. calvelo

5 de Diciembre de 2025 | 03:03
Edición impresa

Los choferes lo venían advirtiendo y cumplieron: si se demoraba el pago o se hacía en cuotas iban a una medida de fuerza. El conflicto se presentó y afectó ayer a las líneas de colectivos -275, 307 y 506- que unen La Plata, Berisso y Enseñada. Sin embargo, una vez que la sangre llegó al río apareció el dinero de los sueldos que el personal esperaba cobrar y el servicio volvió a funcionar. Para hoy se convocó a un paro de choferes en el Área Metropolitana, que no afectará a la Región.

La medida de fuerza, que comenzó ayer al mediodía y finalizó después de las 17, afectó a los pasajeros que debieron hacer malabares para llegar a su trabajo o volver a su hogar.

El conflicto se produjo porque la empresa Fuerte Barragán, que gestiona esas líneas, no completó el pago de los salarios de noviembre, según informó la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En tanto, desde el gremio señalaron que las demás empresas que operan en La Plata “han pagado los salarios con normalidad”.

Según lo que pudo saber este diario por fuentes gremiales, el conflicto se resolvió luego de una asamblea informativa y que la empresa cancelara la totalidad del pago adeudado.

Ante esta situación, desde el gremio se emitió un comunicado manifestando su “absoluto apoyo a todas las medidas que resulten necesarias ante la grave situación generada por la posible falta de pago de los salarios a las y los trabajadores del sector”.

Asimismo, el gremio reiteró su reclamo por la baja remuneración que perciben los colectiveros. “El salario vigente se encuentra por debajo de las necesidades básicas de las y los trabajadores, profundizando aún más la vulneración de sus derechos y la difícil realidad económica que atraviesan miles de familias”, se indicó.

LE PUEDE INTERESAR

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell

LE PUEDE INTERESAR

Los secundarios armaron el ciclo del descontrol

En este contexto, no se descarta la posibilidad de que surjan nuevas medidas de fuerza. “Exigimos el inmediato abono de los salarios debidos y la urgente recomposición del mismo el cual permita recuperar el poder adquisitivo perdido. La UTA reafirma su compromiso de acompañar y respaldar todas las acciones necesarias para garantizar condiciones laborales y salariales dignas.

El inicio de la disputa

El conflicto se agudizó semanas atrás, cuando las empresas de transporte plantearon la posibilidad de pagar los haberes del mes de noviembre y el Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre en seis cuotas, responsabilizando al Gobierno por la falta de un acuerdo que garantice el pago completo. Al justificar la medida, señalaron que fue consecuencia de un retraso en el pago de los subsidios estatales y del incremento de los costos operativos. Esa decisión generó la reacción del gremio de colectiveros liderado por Roberto Fernández. “En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar”, advirtió el secretario de prensa del gremio, Mario Caligari.

Ese capítulo derivó en un aumento del 14,4% del boleto desde el lunes. Ya acumula más del 100% en el año.

Al cierre de esta edición, la amenaza de un paro de colectivos por parte de la UTA, mantenía en vilo el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El sindicato denunció ayer que los trabajadores no percibieron la totalidad del sueldo ni el aguinaldo.

En cuanto a la situación local, Oscar Pedrosa, referente del gremio, le confirmó a este diario que la medida de fuerza “no tendrá impacto en La Plata porque todas las empresas abonaron los sueldos”.

La situación salarial de los trabajadores en La Plata se normalizó ayer, luego de la retención de tareas en las líneas pertenecientes a Fuerte Barragán (275, 307 y 506).

Nuevas tarifas

El conflicto se desarrolla en paralelo a los recientes aumentos tarifarios: un 9,7 % en las líneas nacionales, aplicado el 17 de noviembre, y un 14,4 % desde este lunes 1° de diciembre en las líneas bonaerenses del AMBA.

Las nuevas tarifas quedaron de la siguiente manera: de 0 a 3 kilómetros, $658,44; de 3 a 6 kilómetros, $733,50; de 6 a 12 kilómetros, $790; de 12 a 27 kilómetros, $846,57; y para recorridos de más de 27 kilómetros, $902,73.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
+ Leidas

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

El dinero que recibió el León por la Copa

Anacleto tomó las riendas de Gimnasia: cuáles son las primeras medidas que tomará
Últimas noticias de La Ciudad

¡Últimos días! Cuándo cierra la inscripción a las facultades de la UNLP

Calles con "récord" de baches en City Bell y el reclamo de asfalto que lleva años: "¡Basta de parches!"

Cuenta DNI activó este viernes una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro

¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
Policiales
No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas
Otro comerciante platense blanco de la delincuencia
Confesó que mató a su ex esposa y enfrenta un pedido de perpetua
Caso Nora Dalmasso: tres fiscales van a jury
Extraditan a brasileños capturados en La Plata
Espectáculos
Emotiva reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara: “Aprendí mucho de eso”
Mezasas: Invitados de lujo para Mirta Legrand y Juana Viale
El sofisticado look elegido por Rocío Pardo para su boda por civil con Nico Cabré, las fotos
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Filosa propuesta de Cinthia Fernández a Wanda Nara, los detalles 
Información General
Educación financiera: los jóvenes la “aprenden” en las redes
Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google este año
Los números de la suerte del viernes 05 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Deportes
Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras
Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul
Colapinto finalizó en el top 10 en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi
Argentina conoce a sus rivales para el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo seguirlo online
Los otros duelos eliminatorios en el clásico de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla