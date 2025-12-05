Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

la retención de tareas dejó a pie a usuarios por la tarde / g. calvelo

Los choferes lo venían advirtiendo y cumplieron: si se demoraba el pago o se hacía en cuotas iban a una medida de fuerza. El conflicto se presentó y afectó ayer a las líneas de colectivos -275, 307 y 506- que unen La Plata, Berisso y Enseñada. Sin embargo, una vez que la sangre llegó al río apareció el dinero de los sueldos que el personal esperaba cobrar y el servicio volvió a funcionar. Para hoy se convocó a un paro de choferes en el Área Metropolitana, que no afectará a la Región.

La medida de fuerza, que comenzó ayer al mediodía y finalizó después de las 17, afectó a los pasajeros que debieron hacer malabares para llegar a su trabajo o volver a su hogar.

El conflicto se produjo porque la empresa Fuerte Barragán, que gestiona esas líneas, no completó el pago de los salarios de noviembre, según informó la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En tanto, desde el gremio señalaron que las demás empresas que operan en La Plata “han pagado los salarios con normalidad”.

Según lo que pudo saber este diario por fuentes gremiales, el conflicto se resolvió luego de una asamblea informativa y que la empresa cancelara la totalidad del pago adeudado.

Ante esta situación, desde el gremio se emitió un comunicado manifestando su “absoluto apoyo a todas las medidas que resulten necesarias ante la grave situación generada por la posible falta de pago de los salarios a las y los trabajadores del sector”.

Asimismo, el gremio reiteró su reclamo por la baja remuneración que perciben los colectiveros. “El salario vigente se encuentra por debajo de las necesidades básicas de las y los trabajadores, profundizando aún más la vulneración de sus derechos y la difícil realidad económica que atraviesan miles de familias”, se indicó.

En este contexto, no se descarta la posibilidad de que surjan nuevas medidas de fuerza. “Exigimos el inmediato abono de los salarios debidos y la urgente recomposición del mismo el cual permita recuperar el poder adquisitivo perdido. La UTA reafirma su compromiso de acompañar y respaldar todas las acciones necesarias para garantizar condiciones laborales y salariales dignas.

El inicio de la disputa

El conflicto se agudizó semanas atrás, cuando las empresas de transporte plantearon la posibilidad de pagar los haberes del mes de noviembre y el Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre en seis cuotas, responsabilizando al Gobierno por la falta de un acuerdo que garantice el pago completo. Al justificar la medida, señalaron que fue consecuencia de un retraso en el pago de los subsidios estatales y del incremento de los costos operativos. Esa decisión generó la reacción del gremio de colectiveros liderado por Roberto Fernández. “En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar”, advirtió el secretario de prensa del gremio, Mario Caligari.

Ese capítulo derivó en un aumento del 14,4% del boleto desde el lunes. Ya acumula más del 100% en el año.

Al cierre de esta edición, la amenaza de un paro de colectivos por parte de la UTA, mantenía en vilo el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El sindicato denunció ayer que los trabajadores no percibieron la totalidad del sueldo ni el aguinaldo.

En cuanto a la situación local, Oscar Pedrosa, referente del gremio, le confirmó a este diario que la medida de fuerza “no tendrá impacto en La Plata porque todas las empresas abonaron los sueldos”.

La situación salarial de los trabajadores en La Plata se normalizó ayer, luego de la retención de tareas en las líneas pertenecientes a Fuerte Barragán (275, 307 y 506).

Nuevas tarifas

El conflicto se desarrolla en paralelo a los recientes aumentos tarifarios: un 9,7 % en las líneas nacionales, aplicado el 17 de noviembre, y un 14,4 % desde este lunes 1° de diciembre en las líneas bonaerenses del AMBA.

Las nuevas tarifas quedaron de la siguiente manera: de 0 a 3 kilómetros, $658,44; de 3 a 6 kilómetros, $733,50; de 6 a 12 kilómetros, $790; de 12 a 27 kilómetros, $846,57; y para recorridos de más de 27 kilómetros, $902,73.