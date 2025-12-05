Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell

De 30 a 40 minutos es el tiempo que lleva transitar por Camino General Belgrano desde 508 -punto clave de Gonnet- a 419, arteria de ingreso tanto a Arturo Seguí como a Villa Elisa, luego de atravesar City Bell. Eso sí: en auto. En caso de utilizar el transporte público, hay que sumar la espera y el ascenso y descenso de pasajeros en cada parada.

Los once kilómetros que separan los dos puntos atraviesan también City Bell, las calles de ingreso a Gorina y trece semáforos cuyo “verde” suele durar entre 25 a 40 segundos. En cada uno es habitual que se armen largas colas y se escuchen bocinazos, tanto en dirección mano al casco urbano como viceversa. Además, las calles transversales cuentan con semáforos en verde de entre 9 a 15 segundos generando malestar entre los automovilistas y también peligrosas maniobras.

¿Y la onda verde? La Comuna anunció en agosto la prueba e instalación de la “Onda verde” en Camino Centenario y las avenida 60 y 44. “El plan integral alcanzará además a Camino General Belgrano”, se indicó entonces. No obstante, ante la consulta de este diario, desconocen cuándo se hará efectiva la promesa.

Lo cierto es que cada vez es más complejo circular por una de las avenidas más importantes de la zona norte platense. El crecimiento urbano en la periferia aumentó el tránsito de la zona: a la larga cola de vehículos particulares, hay que añadir camiones y colectivos.

Un desarrollador urbano de la Ciudad consultado por este diario enumeró algunas causas del cuadro actual: el ensanche del Camino que nunca se realizó, el crecimiento poblacional y la falta de calles que conecten puntos neurálgicos en esas localidades y en la Región.

Por último, la “centralización de bancos, colegios, la cuestión sanitaria sólo en City Bell”, indicó y agregó: “Falta planificación”.