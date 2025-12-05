Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

La Ciudad |Nuevo esquema tarifario para el próximo año

El plan completo de ABSA para 2026: suba de 40% en febrero y ajustes bimestrales del 4%

Un inmueble de baja valuación pasará de 15 mil a 21 mil pesos. Luego, se buscará subir más a propiedades de mayor valor

El plan completo de ABSA para 2026: suba de 40% en febrero y ajustes bimestrales del 4%

según absa, su ingreso por servicios cubre el 39% de los costos / web

5 de Diciembre de 2025 | 03:00
Edición impresa

El Gobierno Provincial convocó a una audiencia pública para que Aguas Bonaerenses (ABSA) presente el nuevo régimen tarifario que pretende aplicar para 2026, donde aparecen dos novedades salientes: el pedido para que desde febrero haya un ajuste del 40% y luego se aplique un ajuste del 4% cada dos meses.

El segundo tramo del esquema sube la frecuencia de los retoques, que hasta ahora se aplican cada cuatro meses.

Otro punto del plan es avanzar hacia una tarifa “mas progresiva”, con más carga en las propiedades de mayor valuación fiscal.

Las resoluciones publicadas ayer en el Boletín Oficial fijan que las audiencias se realizarán el 9 de enero de 2026, a las 11 y 11.30, respectivamente, en el Auditorio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ubicado en 7 entre 58 y 59. En la práctica, son una formalidad que no suele generar contratiempos a la idea de la firma.

ABSA le pidió a la Autoridad del Agua (ADA) “una modificación parcial” del régimen tarifario. Según la normativa del servicio, para poder ponerlo en marcha deben presentarlo en una audiencia pública.

Desde diciembre de 2024, las tarifas de agua y cloacas se actualizan cada cuatro meses según una fórmula que tiene en cuenta el índice de salarios y precios mayoristas del rubro (luz y productos químicos).

La compañía de mayoría estatal que brinda servicio en 94 localidades de la provincia aumentó este mes un 10,85%. Así, el metro cúbico o módulo general pasó a $196,76.

La propuesta tiene un ajuste de esa referencia del 40% desde febrero, con lo que pasaría a $275,46 para el sector residencial, la mayoría de los usuarios. Luego se pasará a una suba del 4% cada dos meses, lo que arrojaría que a fin de año el valor del metro cúbico sería de $335,14. Eso es el 70,3% del valor actual.

Así las cosas, un inmueble con una valuación fiscal hasta $150.000 que paga en promedio $15.347, pasaría a pagar $21.486, un 40% más. Según la idea del esquema progresivo, en una valuación de hasta $500.000, de una boleta de $29.514 pasaría a $48.371, es decir un 64% de ajuste.

En la solicitud, se profundiza la progresividad de los usuarios residenciales en los cuatro de los diez tramos de mayor valuación fiscal: habrá un incremento del 8% al 7° tramo; 12% al 8° tramo; 17% al 9º tramo; 23% al 10° tramo, aplicado a módulos/m3 mínimos tanto para el servicio tasado como el medido.

Este año, hubo subas del 0,15% en abril, 8,5% en agosto y 10.85% este mes.

Al margen, también hizo falta aporte externo. Esta semana, el gobernador Axel Kicillof autorizó una transferencia por hasta 12.000 millones de pesos para que la companía ponga en marcha el Plan Verano 2025-2026. Según ABSA, la estructura de costos de la empresa ha sufrido un aumento del 4.144% desde fines de 2018 hasta septiembre de este año, período en el que el precio del m3 y del módulo solamente varió un 1.499%. Según los estados contables del ejercicio 2024, los ingresos netos por servicios cubrieron un 39% de los gastos de explotación.

 

