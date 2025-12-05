Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

Política y Economía

¡Cuando el río suena...!: Alberto Fernández habría vuelto a apostar al amor y se habla de nueva novia

En el mundo del Espectáculo lo dan por hecho

¡Cuando el río suena...!: Alberto Fernández habría vuelto a apostar al amor y se habla de nueva novia
5 de Diciembre de 2025 | 08:34

Escuchar esta nota

El ex presidente Alberto Fernández habría vuelto a apostar por el amor tras su problemática relación con Fabiola Yáñez. La novida sería una mujer de 55 años que no es ajena a la vida política. 

Se trata de Anabella Hers Cabral, ex diputada por el PRO y actual abogada en el Consejo de la Magistratura.

La periodista Fernanda Iglesias reveló que la ex diputada y el ex mandatario, quienes mantuvieron una amistad de dos décadas, estarían en una relación amorosa desde hace seis meses. 

La información de la comunicadora indica que el vínculo de 20 años nunca se rompió, solo evolucionó a su actual relación. 

En su programa Borderperiodismo (Border), Iglesias expuso una conversación de chat que mantuvo con la nueva enamorada de Fernández, donde no le niega estar en pareja con el abogado.

LE PUEDE INTERESAR

La trama detrás de la batalla por cargos y fondos: las concesiones de Kicillof para tomar deuda

LE PUEDE INTERESAR

Una bicameral con poder para decidir sobre obras en los municipios

“Con el expresidente nos conocemos hace más de 20 años y en estos momentos ingratos e injustos que él le toca vivir nos vemos más frecuentemente”, respondió sin vueltas. 

La periodista fue al hueso y comentó: "Me dijeron que sos su novia". Sin negar ni afirmar nada, la ex diputada contestó: "Ya te dije todo lo que tengo para decir".

Anabella Hers Cabral es directora general del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la CABA.

Posteriormente, en Tarde o Temprano, Fernanda Iglesias dio más detalles de su diálogo con la abogada: "‘Ya te conté que somos amigos hace muchísimos años y nunca dejamos de relacionarnos. No es que hubo un reencuentro apasionado’, y me ponía una carita. Y dice ‘nos queremos mucho, no hay más que eso’. Y le digo ‘pero sí son novios’, y entonces me responde ‘besos, besos, besos y que tengas un hermoso día’", leyó. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
+ Leidas

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Paro, promesa y a entrenar: cómo sigue el conflicto de los jugadores de Gimnasia por la deuda

Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell

Domínguez y el dilema en el mediocampo: Amondarain, ¿adentro o afuera?

Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul

El dinero que recibió el León por la Copa
Últimas noticias de Política y Economía

El elogio de Milei a Caputo tras el anuncio: "El mejor de todos los tiempos"

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"

Argentina vuelve al mercado internacional de deuda

La trama detrás de la batalla por cargos y fondos: las concesiones de Kicillof para tomar deuda
Espectáculos
Emotiva reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara: “Aprendí mucho de eso”
Mezasas: Invitados de lujo para Mirta Legrand y Juana Viale
El sofisticado look elegido por Rocío Pardo para su boda por civil con Nico Cabré, las fotos
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Filosa propuesta de Cinthia Fernández a Wanda Nara, los detalles 
Deportes
Los 12 clásicos platenses que se jugaron en diciembre: el que se jugó un día 8 y uno histórico
Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras
Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul
Colapinto finalizó en el top 10 en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi
Argentina conoce a sus rivales para el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo seguirlo online
Información General
Educación financiera: los jóvenes la “aprenden” en las redes
Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google este año
Los números de la suerte del viernes 05 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Policiales
No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas
Otro comerciante platense blanco de la delincuencia
Confesó que mató a su ex esposa y enfrenta un pedido de perpetua
Caso Nora Dalmasso: tres fiscales van a jury
Extraditan a brasileños capturados en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla