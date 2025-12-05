El reparto de cargos de Axel Kicillof para tomar deuda, con impacto en el equipo de Julio Alak: quién es el secretario que se va al Tribunal Fiscal

Axel Kicillof accedió a repartir cargos por aquí y por allá para conseguir la autorización legislativa para poder tomar deuda por cerca de 3.035 millones de dólares. Espacios en el Banco Provincia que incluso debieron ser ampliados para satisfacer a todos y coberturas de vacantes en el Consejo General de Educación y en el Tribunal Fiscal, formaron parte de las concesiones oficiales para poder contar con un instrumento clave no sólo para afrontar las necesidades de financiamiento de 2026 sino también de buena parte de 2027.

No es que Kicillof se haya quedado con las manos vacías. De hecho, ubicó cuatro directores en el Bapro y otros cuatro representantes en el Tribunal Fiscal. Y de estos últimos, uno está vinculado fuertemente a La Plata y en particular a la administración del intendente Julio Alak.

Resulta que Marcelo Giampaoli, actual secretario de Economía de la Comuna platense fue uno de los elegidos, por lo cual se abrirá un vacante de peso en el Ejecutivo comunal.

Giampaoli, luego de cumplir funciones en la municipalidad de La Matanza, llegó a la Comuna platense con la asunción de Alak en diciembre de 2023. Ahora, dejará el cargo.

El Tribunal Fiscal de la Provincia está dividido en tres salas y es un organismo autárquico cuya función principal es resolver recursos y apelaciones interpuestos por los contribuyentes contra actos de la administración tributaria provincial, como determinaciones de gravámenes, multas o rechazos de exenciones.

Producto de sucesivos alejamientos, ese organismo fue resintiendo su accionar al punto que en el mes pasado sus propias autoridades habían emitido una resolución en la que se hablaba de una virtual “desarticulación” del Tribunal.

En ese contexto, se había dispuesto la incorporación de algunos conjueces para poder seguir en funcionamiento. Y uno de ellos era Giampaoli, en su carácter de contador. Ahora, el todavía secretario de Economía municipal tendrá un cargo efectivo.

A partir de esa salida inminente, ayer trascendió que el subsecretario del área, Sebastián Genatti, podría ser su reemplazo. Pero no había confirmación oficial.

Además de Giampaoli, fueron designados en el Tribunal Fiscal de la Provincia Virginia María García, Gabriel Fabián De Pascale, Federico Carozzi, Cecilia Alejandra Oroz, Mariana Rodríguez, Ángel Gabriel Villegas y María Fernanda Campo.