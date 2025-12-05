¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? Conclusiones del Consejo Hídrico Federal

¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? El Consejo Hídrico lo refuta
El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va
No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas
No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata
Martirio en el Belgrano: más de media hora para cruzar Gonnet y City Bell
Colapinto finalizó en el top 10 en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi
Argentina conoce a sus rivales para el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo seguirlo online
Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda
Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul
SOLICITADA | No pongamos en riesgo la salud de nuestros niños: las vacunas son seguras y salvan vida
Una medida de fuerza en 3 líneas de micros sorprendió a platenses: cómo sigue el conflicto
Con el aval para endeudarse, ahora los estatales presionan: ¿cuándo se reabre la paritaria salarial?
Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto
Calles con "récord" de baches en City Bell y el reclamo de asfalto que lleva años: "¡Basta de parches!"
¡Cuando el río suena...!: Alberto Fernández habría vuelto a apostar al amor y se habla de nueva novia
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"
Cuenta DNI activó este viernes una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Qué se sabe del reencuentro masivo de exalumnos del Colegio Nacional
“De la campana al timbre”: un libro que recorre la historia del Colegio
El plan completo de ABSA para 2026: suba de 40% en febrero y ajustes bimestrales del 4%
La tarea solidaria convoca: los jóvenes, de la política al voluntariado
El Fondo alertó por la meta de reservas y el rumbo económico
Actividades: Club de lectura para chicos, feria de Navidad y peña de fin de año
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Aseguran que el documento difundido por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) “carece de las condiciones técnicas, científicas, metodológicas y documentales necesarias para ser considerado una herramienta válida”
Escuchar esta nota
En un encuentro realizado en Mendoza y con representantes de 14 provincias y el Estado Nacional, el Consejo Hídrico Federal (COHIFe) aseguró que el Mapa de Arsénico que difundió el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) sobre la presencia arsénico en el agua de consumo “carece de las condiciones técnicas, científicas, metodológicas y documentales necesarias para ser considerado una herramienta válida”.
El informe comunicado ayer por el COHIFe asegura que “la información remitida por el ITBA carece de trazabilidad verificable, toda vez que las muestras fueron aportadas por personas de manera voluntaria, sin registro de cadena de custodia, sin datos sobre las coordenadas exactas, profundidades, tipo de captación, preservantes utilizados, tiempos de transporte, condiciones de conservación, ni controles in situ, contraviniendo lo establecido por la Organización Mundial de la Salud e IRAM, entre otros organismos”.
El documento que quita toda validez a la publicación del ITBA fue firmado por representantes de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, San Juan, La Rioja, Corrientes, Chaco, Mendoza, Chubut, Misiones, Salta, Formosa, Córdoba y el Estado Nacional.
Además critica la liviandad con que la publicación difundida por el ITBA abordó “una temática de extrema sensibilidad pública y sanitaria, como es la presencia de arsénico en aguas subterráneas y superficiales del territorio nacional, y que cualquier comunicación en este sentido requiere el más estricto cumplimiento de normas y protocolos técnicos y científicos”.
También señala que el ITBA reconoció “no haber realizado ninguna verificación en campo, ni validación de pozos, coordenadas, profundidades, estado de captaciones o contraste con las bases oficiales provinciales y nacionales, lo que impide certificar la autenticidad y representatividad de los puntos presentados” y que el ITBA “no aportó controles de calidad analítica (duplicados, blancos, estándares certificados, ensayos interlaboratorios, limitando la confiabilidad de las mediciones informadas”.
LE PUEDE INTERESAR
No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata
LE PUEDE INTERESAR
Cartonazo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy
El COHIFe asimismo afirma que el Mapa de Arsénico “presenta muestras correspondientes a localidades que actualmente reciben agua potable de fuentes dentro de los límites establecidos, generando una asociación incorrecta entre valores hallados en aguas subterráneas y el agua efectivamente consumida por la población, induciendo interpretaciones erróneas con potencial impacto sanitario y social”.
Incluso remarca que “el propio ITBA reconoce que el Mapa se enmarca en un proyecto de extensión universitaria y una tesis de grado, sin revisión por pares, sin protocolos oficiales de muestreo y sin los alcances técnicos necesarios para caracterizaciones regionales de aguas subterráneas, lo cual limita su validez como herramienta concluyente”.
El COHIFe aclara que las jurisdicciones que lo integran realizan monitoreos sistemáticos, operan sistemas de tratamiento y ejecutan inversiones permanentes “para asegurar que el agua destinada a consumo humano cumpla con los valores establecidos según las normas aplicables en cada provincia”.
En su documento, la Asamblea del Consejo Hídrico Federal resolvió:
* Declarar que el material difundido como Mapa de Arsénico por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires carece de las condiciones técnicas, científicas, metodológicas y documentales necesarias para ser considerado una herramienta válida de caracterización hidrogeoquímica, sanitaria o cartográfica de las aguas subterráneas de la República Argentina.
* Manifestar que la publicación de información de alto impacto en la sociedad, sin el cumplimiento de protocolos de muestreo, preservación, trazabilidad, verificación de campo, control de calidad analítica, representatividad espacial y revisión científica, puede inducir a conclusiones erróneas en la población y afectar la confianza en los sistemas de provisión de agua potable.
* Reafirmar que las jurisdicciones integrantes del COHiFe manifiestan que el agua suministrada a la población cumple estrictamente con los valores establecidos en las normativas vigentes, verificado mediante sistemas permanentes de control, monitoreo y tratamiento.
* Exhortar a que toda futura publicación relacionada con parámetros que afectan la salud pública, incluida la presenta de arsénico (o algún otro parámetro) en el recurso hídrico se realice con estricto apego a los estándares técnicos nacionales e internacionales vigentes, asegurando transparencia, rigor metodológico y comunicación responsable.
Cabe destacar que el Consejo Hídrico Federal está conformado por los Estados Provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional. Se trata de una persona jurídica de derecho público creada como instancia federal para el tratamiento de los aspectos de carácter global, estratégico, interjurisdiccional e internacional de los Recursos Hídricos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí