¿Hace "agua" el informe por el arsénico que sale de las canillas? Conclusiones del Consejo Hídrico Federal

Un nuevo estudio refuta el informe sobre la presencia de arsénico en el agua de la Provincia de Buenos Aires

En un encuentro realizado en Mendoza y con representantes de 14 provincias y el Estado Nacional, el Consejo Hídrico Federal (COHIFe) aseguró que el Mapa de Arsénico que difundió el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) sobre la presencia arsénico en el agua de consumo “carece de las condiciones técnicas, científicas, metodológicas y documentales necesarias para ser considerado una herramienta válida”.

El informe comunicado ayer por el COHIFe asegura que “la información remitida por el ITBA carece de trazabilidad verificable, toda vez que las muestras fueron aportadas por personas de manera voluntaria, sin registro de cadena de custodia, sin datos sobre las coordenadas exactas, profundidades, tipo de captación, preservantes utilizados, tiempos de transporte, condiciones de conservación, ni controles in situ, contraviniendo lo establecido por la Organización Mundial de la Salud e IRAM, entre otros organismos”.

Arsénico en agua: el nuevo informe

El documento que quita toda validez a la publicación del ITBA fue firmado por representantes de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, San Juan, La Rioja, Corrientes, Chaco, Mendoza, Chubut, Misiones, Salta, Formosa, Córdoba y el Estado Nacional.

Además critica la liviandad con que la publicación difundida por el ITBA abordó “una temática de extrema sensibilidad pública y sanitaria, como es la presencia de arsénico en aguas subterráneas y superficiales del territorio nacional, y que cualquier comunicación en este sentido requiere el más estricto cumplimiento de normas y protocolos técnicos y científicos”.

También señala que el ITBA reconoció “no haber realizado ninguna verificación en campo, ni validación de pozos, coordenadas, profundidades, estado de captaciones o contraste con las bases oficiales provinciales y nacionales, lo que impide certificar la autenticidad y representatividad de los puntos presentados” y que el ITBA “no aportó controles de calidad analítica (duplicados, blancos, estándares certificados, ensayos interlaboratorios, limitando la confiabilidad de las mediciones informadas”.

El COHIFe asimismo afirma que el Mapa de Arsénico “presenta muestras correspondientes a localidades que actualmente reciben agua potable de fuentes dentro de los límites establecidos, generando una asociación incorrecta entre valores hallados en aguas subterráneas y el agua efectivamente consumida por la población, induciendo interpretaciones erróneas con potencial impacto sanitario y social”.

Incluso remarca que “el propio ITBA reconoce que el Mapa se enmarca en un proyecto de extensión universitaria y una tesis de grado, sin revisión por pares, sin protocolos oficiales de muestreo y sin los alcances técnicos necesarios para caracterizaciones regionales de aguas subterráneas, lo cual limita su validez como herramienta concluyente”.

El COHIFe aclara que las jurisdicciones que lo integran realizan monitoreos sistemáticos, operan sistemas de tratamiento y ejecutan inversiones permanentes “para asegurar que el agua destinada a consumo humano cumpla con los valores establecidos según las normas aplicables en cada provincia”.

Las conclusiones del estudio

En su documento, la Asamblea del Consejo Hídrico Federal resolvió:

* Declarar que el material difundido como Mapa de Arsénico por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires carece de las condiciones técnicas, científicas, metodológicas y documentales necesarias para ser considerado una herramienta válida de caracterización hidrogeoquímica, sanitaria o cartográfica de las aguas subterráneas de la República Argentina.

* Manifestar que la publicación de información de alto impacto en la sociedad, sin el cumplimiento de protocolos de muestreo, preservación, trazabilidad, verificación de campo, control de calidad analítica, representatividad espacial y revisión científica, puede inducir a conclusiones erróneas en la población y afectar la confianza en los sistemas de provisión de agua potable.

* Reafirmar que las jurisdicciones integrantes del COHiFe manifiestan que el agua suministrada a la población cumple estrictamente con los valores establecidos en las normativas vigentes, verificado mediante sistemas permanentes de control, monitoreo y tratamiento.

* Exhortar a que toda futura publicación relacionada con parámetros que afectan la salud pública, incluida la presenta de arsénico (o algún otro parámetro) en el recurso hídrico se realice con estricto apego a los estándares técnicos nacionales e internacionales vigentes, asegurando transparencia, rigor metodológico y comunicación responsable.

Cabe destacar que el Consejo Hídrico Federal está conformado por los Estados Provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional. Se trata de una persona jurídica de derecho público creada como instancia federal para el tratamiento de los aspectos de carácter global, estratégico, interjurisdiccional e internacional de los Recursos Hídricos.