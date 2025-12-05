Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

SOLICITADA | No pongamos en riesgo la salud de nuestros niños: las vacunas son seguras y salvan vida

SOLICITADA | No pongamos en riesgo la salud de nuestros niños: las vacunas son seguras y salvan vida
5 de Diciembre de 2025 | 04:00

En la práctica médica y en otros órdenes de la vida, observamos que la ignorancia no surge sólo de “no saber”, sino de estar llenos de información confusa que circula por todos lados. Muchos pacientes llegan con ideas erróneas, pero basadas en mensajes simples, emocionales y virales que desinforman y compiten con las evidencias científicas. 

Y ahí aparece el desafío: ya no alcanza con dar datos correctos, porque a veces esos datos pesan menos que un video de un minuto en las redes. 

FEMEBA destaca que la estrategia de vacunación universal, con las vacunas incluidas en el calendario nacional es la mejor inversión  de prevención que realiza el Estado Nacional basado en la equidad y la ética. 

Además  permiten, en las últimas décadas, el control de las enfermedades inmunoprevenibles y la eliminación de algunas de ellas como la poliomielitis, el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita. 

Debido al éxito de la vacunación se ha perdido en la comunidad y tal vez en parte de los equipos de salud, el concepto de riesgo. Esto genera un terreno fértil para peligrosos movimientos anti vacunas, que serán causales del retorno de enfermedades ya controladas e incluso erradicas. 

Estimamos necesario instar movilizar a  las sociedades científicas y las Instituciones médicas que se ocupan de la actualización de los conocimientos, la capacitación, la elaboración de los consensos, a difundir las recomendaciones pertinentes así como también las bondades del cumplir con el calendario nacional de vacunación. Orgulloso logro con el que cuenta el Estado Nacional desde hace ya muchas décadas. 

FEMEBA es líder en el cuidado de la salud de la población. Defender la vacunación es una obligación ética y sanitaria que asumimos con responsabilidad.

 

La Plata, 5 de diciembre de 2025.

Cumplamos con el calendario obligatorio de vacunación.
 

FEMEBA.
Federación Médica de la provincia de Buenos Aires.
Líderes en el cuidado de la salud de la población.

