Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

Policiales |Esta vez atacaron un almacén de San Carlos

Otro comerciante platense blanco de la delincuencia

Otro comerciante platense blanco de la delincuencia

La zona del robo

5 de Diciembre de 2025 | 03:24
Un almacén de barrio de San Carlos fue blanco de un robo durante la madrugada, cuando un delincuente ingresó por la parte trasera del comercio y permaneció casi una hora dentro del local, tiempo suficiente para llevarse dinero, bebidas, un televisor, un celular y una enorme cantidad de atados de cigarrillos. El hecho ocurrió en “Lo de Nora”, ubicado en 41 entre 142 y 143, y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El dueño del comercio recibió el aviso cerca de las 8.30, cuando un empleado lo llamó para informarle que habían encontrado la puerta trasera forzada. Inmediatamente se acercó al lugar y revisó las grabaciones del sistema de videovigilancia del negocio. Allí se observa que, alrededor de las 4.12 de la madrugada, un hombre delgado, encapuchado y vestido con ropa tipo jogger irrumpió en el local y se movió con total tranquilidad hasta las 5, cuando finalmente escapó por el mismo punto por el que había entrado.

De acuerdo a lo revelado por la pesquisa, en ese lapso, el ladrón sustrajo un televisor, un celular y una gran cantidad de mercadería. Además, se llevó bebidas alcohólicas y una suma de dinero en efectivo estimada por el comerciante en un millón de pesos. Antes de irse, el intruso dejó olvidado un celular sobre el mostrador, que la policía ya tiene en su poder.

La víctima radicó la denuncia en la dependencia de La Unión, y señaló que por la contextura física y la forma de moverse le pareció reconocer al posible autor, a quien identificó como un joven que solía frecuentar la cuadra y que en otras ocasiones habría intentado llevarse artículos sin pagar. Aunque ya no vive en la manzana, el comerciante aseguró que continúa merodeando la zona.

De esta forma se informó que la investigación quedó en manos de las autoridades, que trabajan sobre las imágenes aportadas y el teléfono hallado en el lugar.

 

