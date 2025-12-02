Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales

Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
2 de Diciembre de 2025 | 10:03

Escuchar esta nota

Las noticias de tu barrio están en la edición impresa de EL DIA y en eldia.com. Los vecinos platenses tienen a disposición distintas vías directas de comunicación para interactuar y mostrar las problemáticas de la Ciudad.

Estos son los canales para ponerse en contacto con la redacción del diario y el portal de noticias más visto de la Provincia de Buenos Aires:

Teléfono fijo: 412-0101

WhatsApp: +5492214779896

Canal de WhatsApp: EL DIA 

Mail: redacción@eldia.com

LE PUEDE INTERESAR

Pintan un edificio con la bandera de Estudiantes y los vándalos maltratan a jubilada que intentó frenarlos

LE PUEDE INTERESAR

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Instagram: @eldialp

Facebook: @eldialp

TikTok: @eldialp

Threads: @eldialp

X (ex Twitter): @eldialp

YouTube: @eldialp84

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?

Chiqui Tapia cobra $60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El clásico del siglo

¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?

¡Gimnasia a la Semi! Por un clásico histórico y la final como premio

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Barracas Central

El Pincha retoma las prácticas con la mira en el clásico: quiénes vuelven y los que son baja
Últimas noticias de La Ciudad

Pintan un edificio con la bandera de Estudiantes y los vándalos maltratan a jubilada que intentó frenarlos

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?

La Plata sin agua este martes: los barrios afectados por las obras de Absa
Espectáculos
Revelan gastos sobre la boda súper millonaria de Taylor Swift: más de un millón de dólares sólo en flores, los detalles
En el programa de Moria: Julieta Poggio confesó cuáles son sus preferencias sexuales
EN FOTOS.- Los looks más comentados de la fiesta apertura de Punta del Este 2026: las figuras del ambiente definen la moda
Cambio en MasterChef Celebrity: sale Maxi López y Yanina Latorre será su reemplazo ¿qué dirá Wanda Nara?
Casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré: desmienten la versión de que habrían decidido cobrar la tarjeta a sus invitados       
Información General
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Restricción a la venta de bebidas alcohólicas en Provincia: en qué horarios no se puede comprar
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo
Policiales
Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad
No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Deportes
"¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje?": Insúa chicaneo a la prensa pero luego rompió el silencio
Los hinchas de Gimnasia preparan un histórico recibimiento para el clásico ante Estudiantes
¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"
¡Gimnasia a la Semi! Por un clásico histórico y la final como premio
Gimnasia se pellizca porque sigue incrédulo: ya está entre los mejores del Clausura

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla