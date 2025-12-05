Qué se sabe del reencuentro masivo de exalumnos del Colegio Nacional de La Plata

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
Se estima la presencia de 2.000 personas como parte de la celebración del 140 aniversario del Colegio. La cita se repetirá en 2026
Hoy, desde las 19, en los pasillos y salones del Colegio Nacional de La Plata coincidirán exestudiantes de 97 años, cuya promoción corresponde al año 1945, con jóvenes de 19 años, egresados el 2024.
Es que, en el marco de la celebración de los 140 años del Colegio Nacional “Rafael Hernández” de la Universidad Nacional de La Plata, ex estudiantes decidieron reunirse en una cena que convocó a todas las promociones de la institución.
Así es como más de 2.000 graduados de diferentes promociones asistirán a la entidad cuya apertura fue en 1885, tres años después de la fundación de la Ciudad.
La convocatoria, que logró superar todas las expectativas, obligó al cese de venta de entradas por cuestiones organizativas. “No imaginábamos semejante respuesta. Hablamos con las autoridades del Colegio y cerramos la lista por una cuestión de seguridad”, explicó Di Plácido.
El “localidades agotadas” que se llevó a cabo días antes a la cena, no generó problemas: “Los egresados que no llegaron a inscribirse entendieron se armó la cena sobre el cierre del año. Queda la expectativa para el 2026”, advirtió el miembro del Centro de Ex Alumnos.
El encuentro, que se organizó junto a delegados por décadas, se desplegará en los dos patios del colegio y contará con servicio del buffet. Las consumiciones están incluidas.
Además de celebrar el aniversario, el objetivo de la reunión multitudinaria es relanzar el Centro de Ex Alumnos, que prepara actividades para 2026. Entre ellos, talleres de teatro, un coro y jornadas artísticas para egresados y estudiantes. También, proyectan recuperar 30 bancos históricos para reconstruir un aula “de época”.
En cuanto a la extensa lista de presentes en la cena, “es imposible nombrar personalidades destacadas, porque todos los que asisten son importantes profesionales” aclaró Pablo di Plácido, integrante del Centro de Ex Alumnos.
No obstante, agregó: “Sí es para destacar la presencia de Dominique Suffern Quirno, la primera directora mujer egresada como bachiller del Colegio Nacional”.
¿Expectativas? “Las mejores. Ya tenemos todo listo. Esperamos que sea un encuentro muy emotivo. Que la cena de hoy se convierta en una tradición y en un puntapié para poder realizarlo todos los años”, cerró Pablo Di Plácido.
