Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras

Con una masiva convocatoria y el acompañamiento de todo el universo deportivo de Estudiantes, anoche se llevó a cabo una nueva edición de los Premios León & Leoncito 2025, la tradicional ceremonia que reconoce a las y los atletas más destacados del año.

La jornada comenzó con un desfile inolvidable: todas las disciplinas recorrieron el campo de juego del Estadio UNO, en un marco festivo que puso en valor el sentido de pertenencia y la identidad Pincha. Las familias acompañaron desde la platea de 115, que lució colmada por unas 3.000 personas para alentar a sus deportistas en una noche especial.

Los Premios León se entregan desde 1996 y, a partir de 2008, la distinción se extendió también a las categorías formativas a través de los Premios Leoncitos, que ponen el foco en las jóvenes promesas del club.

El máximo galardón de este 2025 fue para Giuliana Stellato (Vóley), elegida como la deportista del año, mientras que las distinciones Leoncito 2025 fueron para Valentino Tagliaferro (Natación) y Agustina Flores (Gimnasia Artística), representantes del semillero albirrojo.

La ceremonia, organizada por la Secretaría de Deportes, contó con el discurso de apertura de Juan Sebastián Verón: "Gracias a todos los que colaboran en el día a día para que esto sea un espacio cada vez mejor. Los chicos se van a llevar este momento en el recuerdo, hay que atesorarlo, tienen este lugar para desarrollar cualquier tipo de actividad. Disfruten que lo tienen bien merecido", señaló Verón,

María Laura Serantes, dirigenta a cargo de la Secretaría de Deportes, celebró la presencia "de todas las familias" del deporte amateur del club, en tanto que Fernando Yuma, Director de Deportes, agradeció además "la labor de profes, coordinadores y dirigentes" no solo durante la noche sino a la lo largo de todo el año competitivo.

Además estuvieron presentes el vicepresidente 3° Christian Spagnolo y los integrantes de la Comisión Directiva Pedro Watzman, Alberto Fenoglio, Mariana Lopisi, Rolando Goldman, Juan Martin Cerolini, Paula Aberastegui, Ramiro Segovia y Lautaro Porterie.

Ganadores y ganadoras

Premios León: todos los ganadores

Natación: Josefina Balceda

Josefina Balceda Natación Máster: Fernando Saldaña

Fernando Saldaña Tenis: Jimena Sosa

Jimena Sosa Patín: Berenice Vadurro

Berenice Vadurro Gimnasia Artística: Delfina Chiodini

Delfina Chiodini Vóley Masculino: Juan Ignacio Taú

Juan Ignacio Taú Vóley Femenino: Giuliana Stellato

Giuliana Stellato Judo : Alem Yuma

: Alem Yuma Boxeo : Selene Olguín

: Selene Olguín Salvamento Acuático: Morena Fernandez Pastores

Morena Fernandez Pastores Handball Masculino : Conrado Cesarini

: Conrado Cesarini Handball Femenino : Isabella Intagliata Romero

: Isabella Intagliata Romero Futsal: Sebastián Lusio

Sebastián Lusio Básquet : Facundo Vallejos

: Facundo Vallejos Hockey Masculino : Juan Cruz Sibuet

: Juan Cruz Sibuet Hockey femenino : Felicitas Bujanzi

: Felicitas Bujanzi Taekwondo : Melanie Guerrero

: Melanie Guerrero Danza Aeróbico : Martín Cappa

: Martín Cappa Golf: Carlos Dulbecco

Premios Leoncitos & Leoncitas