Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

Deportes |Deportes amateurs del Pincha

Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras

Giuliana Stellato, el Premio León de Oro en Estudiantes: todos los ganadores y ganadoras
5 de Diciembre de 2025 | 09:24

Escuchar esta nota

Con una masiva convocatoria y el acompañamiento de todo el universo deportivo de Estudiantes, anoche se llevó a cabo una nueva edición de los Premios León & Leoncito 2025, la tradicional ceremonia que reconoce a las y los atletas más destacados del año.

La jornada comenzó con un desfile inolvidable: todas las disciplinas recorrieron el campo de juego del Estadio UNO, en un marco festivo que puso en valor el sentido de pertenencia y la identidad Pincha. Las familias acompañaron desde la platea de 115, que lució colmada por unas 3.000 personas para alentar a sus deportistas en una noche especial.

Los Premios León se entregan desde 1996 y, a partir de 2008, la distinción se extendió también a las categorías formativas a través de los Premios Leoncitos, que ponen el foco en las jóvenes promesas del club.

El máximo galardón de este 2025 fue para Giuliana Stellato (Vóley), elegida como la deportista del año, mientras que las distinciones Leoncito 2025 fueron para Valentino Tagliaferro (Natación) y Agustina Flores (Gimnasia Artística), representantes del semillero albirrojo.

La ceremonia, organizada por la Secretaría de Deportes, contó con el discurso de apertura de Juan Sebastián Verón: "Gracias a todos los que colaboran en el día a día para que esto sea un espacio cada vez mejor. Los chicos se van a llevar este momento en el recuerdo, hay que atesorarlo, tienen este lugar para desarrollar cualquier tipo de actividad. Disfruten que lo tienen bien merecido", señaló Verón,

María Laura Serantes, dirigenta a cargo de la Secretaría de Deportes, celebró la presencia "de todas las familias" del deporte amateur del club, en tanto que Fernando Yuma, Director de Deportes, agradeció además "la labor de profes, coordinadores y dirigentes" no solo durante la noche sino a la lo largo de todo el año competitivo.

Preocupación en el periodismo deportivo por la internación de Osvaldo Fanjul

Colapinto finalizó en el top 10 en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dabi

Además estuvieron presentes el vicepresidente 3° Christian Spagnolo y los integrantes de la Comisión Directiva Pedro Watzman, Alberto Fenoglio, Mariana Lopisi, Rolando Goldman, Juan Martin Cerolini, Paula Aberastegui, Ramiro Segovia y Lautaro Porterie.

Ganadores y ganadoras

Premios León: todos los ganadores

  • Natación: Josefina Balceda
  • Natación Máster: Fernando Saldaña
  • Tenis: Jimena Sosa
  • Patín: Berenice Vadurro
  • Gimnasia Artística: Delfina Chiodini
  • Vóley Masculino: Juan Ignacio Taú
  • Vóley Femenino: Giuliana Stellato
  • Judo: Alem Yuma
  • Boxeo: Selene Olguín
  • Salvamento Acuático: Morena Fernandez Pastores
  • Handball Masculino: Conrado Cesarini
  • Handball Femenino: Isabella Intagliata Romero
  • Futsal: Sebastián Lusio
  • Básquet: Facundo Vallejos
  • Hockey Masculino: Juan Cruz Sibuet
  • Hockey femenino: Felicitas Bujanzi
  • Taekwondo: Melanie Guerrero
  • Danza Aeróbico: Martín Cappa
  • Golf: Carlos Dulbecco

Premios Leoncitos & Leoncitas

  • Natación: Valentino Tagliaferro
  • Tenis: Pedro Carosanti y Bruno DeAgustini
  • Patín: Juana Balatti
  • Gimnasia Artística: Agustina Flores
  • Vóley Masculino: Lorenzo Sand
  • Vóley Femenino: Agustina Pérez
  • Judo: Yuma Zaira
  • Salvamento: Elena De Paul
  • Handball Masculino: Enzo Miranda
  • Handball Femenino: Tiziana Fúriga Huter
  • Futsal: León Bustamante Fitte
  • Básquet: Agustín Crespo
  • Hockey masculino: Francisco Menvielle
  • Hockey Femenino: Isabel Errea
  • Taekwondo: Ciro Palacios
  • Golf: Severiano Rodríguez
