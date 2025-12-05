Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Les robaron computadoras, celulares y el brindis

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

Los ladrones ingresaron por el techo de una distribuidora en 514 entre 20 y 21, arrasaron oficinas y galpones y hasta se llevaron los regalos de fin de año para los empleados. Rompieron todo en busca de una caja fuerte

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

Provocaron destrozos en oficinas y sectores administrativos / EL DIA

5 de Diciembre de 2025 | 03:25
Edición impresa

En un audaz golpe comando que volvió a exponer el grave nivel de inseguridad en La Plata, una distribuidora ubicada en el límite entre las localidades de Hernández y Gonnet sufrió un robo devastador. Los delincuentes no solo destrozaron parte del edificio y se llevaron computadoras, celulares y otros bienes de valor: también cargaron con las cajas navideñas destinadas a los empleados, un detalle que sumó indignación entre los trabajadores y profundizó el impacto emocional del hecho.

Según pudo saber EL DIA, el episodio ocurrió en el depósito de “Macanpet”, ubicado en 514 entre 20 y 21, donde funciona el centro de distribución, responsable de abastecer a los locales del mayorista. Según reconstruyó este diario con el testimonio del propietario, Hernán, el ataque se produjo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando un grupo de ladrones escaló hasta el techo, cortó chapas y perforó el cielorraso para ingresar.

“Rompieron y abrieron todas las chapas, se inundó todo. Rompieron puertas, paredes, revolvieron todo”, describió el dueño, todavía sorprendido por el nivel de destrucción. Los asaltantes atravesaron primero el área administrativa y luego avanzaron hacia el galpón principal. “Es donde está toda la parte administrativa y contable de los locales”, explicó. Lo cierto es que el desastre fue total: los pasillos quedaron cubiertos de restos de durlock, cables arrancados y mobiliario destrozado.

A través de imágenes fílmicas a las que este medio tuvo acceso, se observa el desorden absoluto que dejaron los delincuentes tras rastrear cada sector del predio, aparentemente en busca de una caja fuerte. “Nos rompieron todo, ya te digo, buscando cajas de seguridad, pero no se llevaron nada de eso. Había solo un poco de cambio de una logística, pero nada más”.

Sin embargo, lo que más indignó a los empleados fue otro golpe: “Se robaron las cajas navideñas de mis empleados, unas veinte. Algunas no las pudieron llevar porque eran muy voluminosas. Y también se llevaron el champagne y los vinos que estaban ahí”, lamentó. Esas cajas estaban preparadas para ser entregadas durante este mes, como suele hacerse cada fin de año, y formaban parte del reconocimiento interno a los trabajadores.

Además del material administrativo, los ladrones se alzaron con computadoras, celulares y otros objetos de valor. El ingreso violento provocó filtraciones y daños estructurales que complicaron la operatoria del comercio, dedicado a la distribución de alimentos balanceados y productos para mascotas en toda la región.

Otro comerciante platense blanco de la delincuencia

Confesó que mató a su ex esposa y enfrenta un pedido de perpetua

Los investigadores trabajan con las cámaras de seguridad del predio, aunque el sistema presentó fallas técnicas tras el robo. “Los tomó todas las cámaras, pero tuvimos un problema con la clave del disco duro. Si Dios quiere mañana vamos a tener todo digitalizado”, confió el dueño, que esperaba resolver el inconveniente para aportar el material a la Justicia.

Por estas horas la empresa evalua la magnitud de los daños, mientras que el robo no solo afectó su funcionamiento habitual, también impactó en el clima de fin de año entre los empleados, que quedaron conmocionados por el hecho.

 

Un chofer retenido, un camión buscado y llamadas extorsivas
Provocaron destrozos en oficinas y sectores administrativos / EL DIA

El enorme boquete abierto por los delincuentes para ingresar / EL DIA

