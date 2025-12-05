Inesperado y duro comentario de Tartu sobre Sabrina Rojas: "Escondedora mentirosa"

Tartu habló de la vida amorosa de su compañera de Pasó en América, Sabrina Rojas. En la tele, lo que comenzó como una entrevista centrada en el conflicto de APTRA, terminó virando hacia un terreno personal.

Cuando Ángel de Brito le preguntó sin rodeos si Sabrina estaba en pareja, Tartu quedó unos segundos en silencio y sentenció: "Sabrina es mentirosa y escondedora", una frase que inmediatamente generó reacción en el estudio.

La afirmación abrió la puerta a interpretar que su compañera podría estar guardando un secreto. Allí, Tartúfoli reforzó la idea con una observación que conoce bien el público que sigue a Rojas: "Nunca tiene nada y siempre tiene una sonrisa, que vos decís esa sonrisa…".

Finalmente, lejos de cerrar el tema, Tartu continuó dejando la puerta abierta a nuevas especulaciones. Entonces, contó que está por celebrarse el fin de año del equipo de Pasó en América, a días de su final, y entre ciertas expectativas tiró: "Ojalá aparezca con alguien".