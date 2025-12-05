No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

5 de Diciembre de 2025 | 07:40

El calor agobiante sigue este viernes en La Plata y alrededores, aunque podría llover hacia la noche según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo oficial del clima anticipó para este viernes cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y probabilidad (40%) de tormentas aisladas hacia la noche, vientos leves y temperatura que se ubicarán entre 22 y 33 grados.

Para el sábado se aguarda cielo parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la tarde y noche, vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 28.

El domingo proseguirá con cielo mayormente nublado durante todo el día, vientos leves y temperatura mínima de 15 grados y máxima de 25.

Y para el lunes, feriado nacional, se prevé cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 25.