La Ciudad |Tiempo y esfuerzo por otros

La tarea solidaria convoca: los jóvenes, de la política al voluntariado

La participación crece con fuerza en la Región, donde se calcula que hay más de 200 entidades comunitarias. La juventud elige proyectos con impacto directo, como la salud comunitaria, ambiente, acompañamiento emocional

La tarea solidaria convoca: los jóvenes, de la política al voluntariado

El acompañamiento, la escucha y la interacción mejoran la salud mental de numerosas personas, según distintos relevamientos/ ong huellas

5 de Diciembre de 2025 | 03:04
Edición impresa

Cada 5 de diciembre el mundo celebra el Día Internacional del Voluntariado. En la Región, la fecha llega con una transformación: los jóvenes siguen participando, pero ya no lo hacen sólo desde las estructuras partidarias, sino desde acciones inmediatas, específicas y tangibles. El compromiso se volvió más territorial, menos discursivo y más orientado al resultado, coinciden referentes del sector.

Desde la Red de ONGs locales lo expresan con claridad: “Ya no se acercan tanto a los partidos políticos. Buscan acciones que ayuden en el corto y el mediano plazo”, expresa uno de los referentes consultados por este diario.

El dato no es menor. Muestra un giro cultural en el modo de involucrarse con lo público: menos afiliación, más intervención. Menos sello, más presencia. Menos promesa, más hecho.

Las organizaciones comunitarias hablan de un fenómeno que se repite en merenderos, clubes, escuelas, comedores, programas solidarios y actividades ambientales. No se trata de jóvenes desinteresados, sino de jóvenes impacientes ante la inacción. Quieren ser parte del cambio, pero no después: ahora.

En “La Plata Solidaria” se observa que las áreas donde más crece el voluntariado juvenil son dos: solidaridad y ambiente. Ambas permiten una participación visible, medible, inmediata. La lógica es simple y contundente: si no transforma, no convoca.

Este nuevo perfil se reconoce en acciones concretas: pintar un club, montar un ropero comunitario, recolectar alimentos y repartirlos sin intermediarios, organizar campañas ambientales en escuelas, acompañar adultos mayores en soledad,sostener merenderos desde la autogestión, trabajar en barrios con una presencia sostenida.

Incluso, en las escuelas se incorpora el voluntariado como práctica formativa. Chicos y chicas aprenden temprano que la participación social no es abstracta: es acción.

Un referente lo sintetiza de manera directa: “Los jóvenes de hoy están lejos del reunionismo sin resultados”, expresa Pablo Párez, coordinador de La Plata Solidaria, entidad que integra una Red local junto a pares como Fundación Generando Futuro, Noches Solidarias La Plata, Madres Guerreras contra las Adicciones, CILSA y Raíces de la República. A esas se adhieren otras fundaciones, comercios y empresas.

Esa fuerza se multiplica. Relevamientos independientes y parciales permiten estimar - como marco aproximado- que la Región podría superar las 200 organizaciones entre ONG, grupos autogestivos y espacios solidarios, considerando entidades formalizadas, voluntariados universitarios, redes comunitarias, grupos ambientales y colectivos religiosos.

En dos días, dos mil estudiantes

El mapa es amplio y sigue creciendo. La Universidad Nacional de La Plata es hoy uno de los núcleos activos de voluntariado joven. Durante la pandemia, más de 2.000 estudiantes se inscribieron en 48 horas, aun sin saber qué tareas cumplirían. El motor no fue un partido, ni un cargo: fue la urgencia de ayudar.

Ese impulso se sostiene en el programa Fortalecimiento de Redes de Salud Comunitaria, integrado al Sistema Universitario Regional de Salud (SURES). Allí se articulan prácticas en barrios con enfoque interdisciplinario: promoción sanitaria, diagnósticos, prevención y acompañamiento comunitario. Participan estudiantes de Medicina, Psicología, Exactas, Veterinarias y otras facultades, combinando formación y acción social.

El programa trabaja además junto a la Secretaría de Salud municipal, Región Sanitaria XI, Salud Comunitaria provincial, hospitales, salas barriales, Ioma y nueve facultades de la UNLP.

Acompañamiento emocional

Otra zona de fuerte presencia juvenil es la salud mental. ONGs como Huellas impulsan acompañamientos emocionales: escuchar, conversar, jugar, sostener. No es asistencia material: es humanidad disponible.

El contexto lo vuelve urgente: 93 suicidios en 2024 en la Región, la principal causa de muerte violenta. Esto en un marco general que muestra 15.807 intentos de suicidio en el país en dos años (22 por día).

Ante esto, el voluntariado emocional funciona como contención real. La presencia evita soledad, reduce angustia, fortalece autoestima y reconstruye sentido.

La ONU reconoce el voluntariado como herramienta clave para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el ODS 3 (Salud y Bienestar).

Estudios sostienen que ayudar mejora el ánimo tanto del que recibe como del que da.

La solidaridad no actúa en una sola dirección: impacta en dos cuerpos, dos mentes, dos vidas a la vez.

 

