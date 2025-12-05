Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo con pozo de $3.000.000 y $300.000 por línea: los número de hoy

Policiales |Admitió haber pedido una recompensa si Martínez era encontrado culpable del cuádruple crimen

Sorpresiva declaración del remisero Tagliaferro

Sorpresiva declaración del remisero Tagliaferro

Tagliaferro quedó expuesto como “testigo interesado” / R. Acosta

5 de Diciembre de 2025 | 03:20
El juicio por falso testimonio que se le sigue a Marcelo Tagliaferro y a Patricia Godoy tuvo en la jornada de ayer una audiencia inesperada en el fuero penal de La Plata. Sin previo anuncio, Tagliaferro pidió declarar y expuso una vez más la secuencia de versiones contradictorias que lo acompañan desde 2011, cuando se convirtió en testigo central del cuádruple crimen de La Loma. Su intervención, según confirmaron fuentes judiciales, sorprendió a todas las partes y volvió a colocar en el centro una serie de inconsistencias que ya habían sido señaladas en el fallo de 2014 que absolvió a Osvaldo Martínez y condenó a prisión perpetua a Javier “La Hiena” Quiroga.

Voceros judiciales confiaron a este diario que Tagliaferro “no había anunciado que iba a declarar, sorprendió. Sostuvo las mismas modificaciones que tuvo en todas sus declaraciones previas. Lo más interesante es que primero dijo que no podía reconocerlo y después afirmó que sí, que cuando lo vio, lo reconoció”. Según indicaron, Tagliaferro también admitió que había gestionado el cobro de la recompensa de 300 mil pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad bonaerense. “Reconoció que el escrito se lo hicieron en el estudio de Burlando y que él lo llevó al Ministerio. Dijo que lo contactaron por intermedio del padre de Marisol”, completaron.

Ese trámite -realizado meses antes del juicio oral de 2014- es uno de los puntos que sostienen la figura de “testigo interesado”, ya que solo podía percibir la recompensa si Martínez resultaba condenado. En el juicio original, ese elemento fue determinante para desestimar su credibilidad.

Luego de su declaración, la audiencia continuó con testimonios que terminaron de erosionar aún más la postura de Tagliaferro. Una psicóloga pericial que lo entrevistó años atrás aseguró que presenta una “personalidad neurótica con rasgos egocéntricos que le dificultan comprender la realidad”, diagnóstico que, según fuentes presentes en la sala, provocó un fuerte impacto. También declaró el periodista Fernando Tocho, autor de un libro de investigación sobre el cuádruple femicidio y especializado en temas policiales.

La jornada cerró con la palabra de la hermana de Marisol Pereyra, quien descartó por completo el vínculo cercano que Tagliaferro dijo haber tenido con la víctima. “Marisol nunca le habló de él ni tenía un remisero de confianza que hiciera todos sus viajes”, afirmaron voceros, desarmando otra de las bases de la supuesta relación que el imputado había presentado en sus testimonios.

Tagliaferro, por su parte, intentó justificar las versiones ofrecidas a lo largo de los años. Dijo que en su primera declaración ante la Policía no brindó detalles porque estaba “asustado” y que recién después de ver la foto de Martínez “recordó”. Sin embargo, en 2011 había afirmado ante la fiscalía -ya asesorado por el estudio de Burlando- que estaba seguro de haberlo visto en el espejo retrovisor. Esa y otras modificaciones quedaron registradas en tres declaraciones distintas, con contradicciones que el Tribunal Oral III ya había destacado en el fallo. La audiencia de hoy dejó un escenario complejo para ambos imputados.

