Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda de espectáculos

Hoy

Música

Concierto de música de cámara.- A las 19 en la Agremiación Médica Platense, 6 entre 55 y 56, cuartetos con Piano de W. A. Mozart y G. Mahler. Fernando Moldavsky en violín, Ayelín Rodriguez en viola, Norberto Attaguile en cello y Lucas González en piano.

¡Cantemos, sí! ¡Cantemos!.- A las 20.30 en la Iglesia Evangélica Metodista, Diagonal 74 entre 3 y 4, concierto Homenaje a Elsa Paladino al cumplirse 10 años de su partida. Participan: Coro Juglar dirigido por Hernán Gatti y Coro Lírico Va, pensiero dirigido por Raúl Salvatierra y con el acompañamiento de Andrés Peláez. En el cierre se interpretará la Misa de la Coronación de W.A.Mozart con ensamble instrumental y cantantes solistas. Entrada libre y gratuita.

Molotov.- A las 20.30 en 58 entre 10 y 11.

Pegó Swing.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Isla Mujeres + Mora y los metegoles.- A las 21 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.

Águila Amarilla.- Hoy a las 21 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, tributo a Spinetta.

Ainda.- A las 21 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

Encuentro Tanguero del Interior.- En el Polideportivo de la Facultad de Humanidades, 51 entre 124 y 125, práctica milonguera (a las 12), clase de tango (a las 20) y Milonga de bienvenida “Velada de Antifaces” con Hacha y Tiza y Tanguarro (a las 21).

DANZA

¡Viva el ciclo!.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28, ciclo de danza.

Cine

El empleo.- A las 18.45 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Ermanno Olmi en el marco de la Semana de Cine Italiano. Gratis.

Belén.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi.

Weser.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Fernando Spiner.

Violeta Rauch.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Gerard Marcó de Más. Se proyecta con el cortometraje “Campo de agua”, en el marco del Festicalp.

Literarias

Epifanía.- A las 18 en la Casa del Tango y Biblioteca Popular Carlos Gardel, presentación del libro de Mariale Vacani. Entrada libre y gratuita.

Teatro

Cuerdas sueltas.- A las 21 en El Fondo, 10 entre 63 y 64, ciclo de obras de formato breve con dirección de Alejandra Fiori.

Fer Gerez.- A las 21 en 71 entre 17 y 18, show de humor, anécdotas, historias y mucho más. Entrada libre y gratuita.

Thelma y Nancy: “El mejor invento argentino”.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso, show de humor político.

Hasta que la muerte nos una.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Match.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, deporte y humor.

Siempre hay tiempo para decir que no.- A las 20.30 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Reset, el videojuego de tu vida.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, stand up de cultura pop de Emilio González Moreira.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas, 43 y 22, con Julian Dorati, Checho Falco y Rubén Vaena. Entrada libre show a la gorra.

Desventuras de la vida cotidiana.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, con idea y dirección de César Cesar Augusto Palumbo, en el marco de la Maratón Teatral.

Infantil

Desencantadas.- A las 21 en La Nonna, 47 esquina 3, la escuela del teatro se muestra.

Mañana

Música

Concierto de música de cámara.- A las 19.30 en la Sociedad Médica, 50 entre 2 y 3, se presentan Maria Emilia Bongiorno (soprano), María Belén Núñez (flauta) y Gonzalo Kein (piano). Interpretarán Sonata para Flauta y Piano de Mel Bonis, dos piezas para Flauta y Piano de Philippe Gaubert, Inesita, zamba de Ariel Pirotti, canciones españolas antiguas de Federico García Lorca, siete canciones populares españolas de Manuel de Falla, Del cabello más sutil, de Fernando Obradors, Canción del árbol del olvido de Alberto Ginastera, varias piezas de Carlos Guastavino y Une flûte invisible de Camille Saint-Saëns, con poesía de Victor Hugo.

Andrés Calamaro.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Fundamentalistas del Aire Acondicionado.- A las 21 en el Estadio Único Diego Armando Maradona, 25 y 32.

Peligrosos Gorriones.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

1915.- A las 21 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.

Lucho SSJ.- A las 20.30 en 58 entre 10 y 11.

Yasar.- A las 24 en 58 entre 10 y 11.

Mel Muñiz.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso, música latina, boleros,son, vals, swings y algo más.

Uriel Lozano.- A las 23.30 en Centenario y 511.

Encuentro Tanguero del Interior.- Mañana en el Polideportivo de la Facultad de Humanidades, 51 entre 124 y 125, desayuno milonguero (a las 10), Asamblea Etiana (a las 15), Desde las 17 en Plaza San Martín, 7 y 54, clase de principiantes, milonga con la Orquesta Municipal de Tango de La Plata y Orquesta los Reyes del Tango (a las 18) y milonga de Gala con la Orquesta Infames con Milagros Amud y Rodrigo Morel (a las 21).

Alma Gemela.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28, musical rock.

Ignacio Copani.- A las 21 en Esquina América, 18 y 71.

Palassi & Friends.- A las 20.30 en Guajira, 49 entre 4 y 5.

Ricardo Parisi.- A las 21 en 2 y 63, melódicos y bailables.

Maxi Vaccaro.- A las 20 en 71 entre 17 y 17, noche de cuarteto.

Muestra de canto.- A las 21 en La Nonna, 47 esquina 3.

Cine

Bellísima.- A las 18.45 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Luchino Visconti en el marco de la Semana de Cine Italiano. Gratis.

Belén.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

La frecuencia Kirlian: la serie completa.- A las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Cristian Ponce en el marco de la Misa Nocturna.

La quinta.- A las 22 en Proyecciones Terrestres, 3 entre 66 y 67, de Silvina Schnicer. Se proyecta con el cortometraje “El sanguche de salame”.

Literarias

Encuentro de Poetas por la Paz.- A las 19 en el Centro Cultural Tita Merello, 119 entre Diagonal 80 y 40. Habrá invitados especiales entre los que se encuentran reconocidos poetas e integrantes de las filiales de SADE (Sociedad Argentina de Escritores) de Ensenada y La Plata, Noemí Ester Muñoz, Rocío Echelini, Verónica Gutiérrez, Víctor Hugo Valledor, Matías Masarella, Adriana Alvarez Moreno, Cecilia Collazo, Raul Arnaldo Corzo, Beatriz Pereira, entre otros. La jornada es además el lanzamiento de un proyecto editorial propio: la publicación de la antología “26 poetas por la Paz”.

Feria Edita.- Desde las 12 frente al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, 51 entre 5 y 6, feria de editoriales independientes. Entrada libre y gratuita.

Encuentro de escritores, talleristas literarios y talleristas de penales “Al pie de la letra”.- A las 14.30 en el Salón Dorado de la Municipalidad, 12 y 51, con presencia de escritores y música: acompañará la velada con la cantante de tango Claudia Condoleo Alba, el ballet folclórico Sueños Dorados, el show musical de Gustavo Giordano y Alberto Caceres. Abierto a todo público.

Teatro

Te pido mil disculpas.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, comedia con Ceci Hace y Nahuel Ivorra.

La cláusula 9.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Umbral, los recuerdos no tienen moral.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Infantil

Intensamente.- A las 17 en La Nonna, 47 esquina 3, la escuela del teatro se muestra.

Domingo

Música

Orquesta Sinfónica Pequeña Venecia.- A las 16 en la Catedral, 14 entre 51 y 53, se presenta la orquesta venezolana brindando un Concierto de Navidad con la dirección orquestal del Maestro Nelson Zapata y la participación como invitada de la organista M° Silvia Abiuso. Se interpretarán obras de Leroy Anderson, Johann Strauss, Ottorino Respighi entre otros. Entrada Libre y gratuita

Trío Meridiem.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, interpretarán el Trío Op. 25 de Constantino Gaito y el Trío en la menor Op. 50 de P. I. Chaikovski. Entrada libre y gratuita.

Encuentro Tanguero del Interior.- En el Polideportivo Humanidades, 51 entre 124 y 125, desayuno milonguero (a las 10), asado milonguero (a las 13), y cierre (a las 18).

Fundamentalistas del Aire Acondicionado.- A las 21 en el Estadio Único Diego Armando Maradona, 25 y 32.

Catupecu Machu.- A las 20.30 en 58 entre 10 y 11.

Julieta Rada.- A las 20 en Desafinados Club, Diagonal 93 entre Cantilo y 473 bis.

Falta y Resto.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Néstor en bloque.- A las 23.30 en Centenario y 511.

Cine

Nos habíamos amado tanto.- A las 18.45 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Ettore Scola en el marco de la Semana de Cine Italiano. Gratis.

Belén.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi.

Día de locos.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Robert Zemeckis en el marco del Ciclo Cinemecánica. La función se exhibe en copia 35mm.

Weser.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Fernando Spiner.

Gatillero.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. Se proyecta junto a los cortos “Sol de noche” y “Misiones, 1756”, en el marco del Festicalp.

Literarias

Premios Certamen.- A las 17 en el Rotary Club Los Hornos, 60 esquina 134, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita al acto de premiación de su “20° Certamen de Cuento Corto Gauchesco 2025” y lectura de los trabajos galardonados. El cierre musical estará a cargo de Analía Flores y Guillermo Millán en canto y guitarra.Conducción: Daniel Líneas. Entrada libre y gratuita. Como colaboración se aceptarán paquetes de pañales para bebés prematuros, que serán donados al Hospital “Sor María Ludovica” de La Plata.

Feria Edita.- Desde las 15 frente al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, 51 entre 5 y 6, feria de editoriales independientes. Entrada libre y gratuita.

Teatro

Technophilia.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

El médico y el gentilhombre.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, versión sobre textos de Moliere, con idea y dirección de César Palumbo.

300 milímetros, una ciudad bajo agua.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

Confieso que he mentido en mi curriculum.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Fama.- A las 17 en La Nonna, 47 esquina 3, la escuela del teatro se muestra.

Infantil

Payaso Manotas.- A las 17.15 y a las 18.30 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44.

El Principito.- A las 20 en La Nonna, 47 esquina 3, la escuela del teatro se muestra.

Exposiciones

Proyecto Arbórea.- A las 16.30 en 7 esquina 53, última expedición urbana del año a cargo de Proyecto Arbórea para conocer los árboles de la ciudad. Con la presencia del antropólogo Ramiro Segura, quien hablará sobre la historia de La Plata y sus imaginarios. Libre y a la gorra.